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Одесский кинофестиваль 2018: фильмы, которые стоит посмотреть в этом году (Видео)

Одесский кинофестиваль 2018
17:36 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
segodnya.ua
Фото: oiff.com.ua

Новости культуры: Одесский международный кинофестиваль стартовал в пятницу, 13 июля и продлится до 21 июля.

Показы десятков фильмов как художественных, так и документальных, пройдут за эти дни на ОМКФ. Предлагаем вам список фильмов, которые не стоит пропускать в этом году.

"Три з половиною"

Показ: 17 июля, 10:00 и 18:30

Фильм, снятый в Индии Дарьей Гайкаловой, уже успел засветиться на нескольких кинофестивалях. Картина рассказывает истории, которые происходили в одном и том же доме на протяжении 50 лет. Примечателен в нем не только сюжет, но и способ съемки — он снят тремя кадрами по 40 минут.

Саундтрек к этому фильму писала украинская певица Даниэла Заюшкина, фронтвумен группы Vivienne Mort. За него она получила приз Кипрского международного кинофестиваля в номинации "Лучший саундтрек полнометражного фильма".

"Хрусталь"

Показ: 19 июля, 10:00 и 18:00

Это дебют беларусского режиссера Дарьи Жук. Он рассказывает о девушке-диджее из Минска, которая мечтает переехать в Чикаго. Действие картины происходит в 1996 году.

Одесский кинофестиваль 2018: программа и расписание событий 

"Гоголь Док"

Показ: 16 июля, 21:30 и 21 июля, 11:00

Документальный фильм Алисы Павловской о фестивале ГОГОЛЬFEST впервые будет показан именно на ОМКФ. В центре картины не только создатель проекта Влад Троицкий, но и его команда, и артисты, которые регулярно участвуют в прогрессивном для украинской культуры фестивале.

Отдельная программа: "Українська ретроспектива: Український Мюзік-Хол"

"Гармонь"
Показ: 16 июля, 14:00

Фильм Игоря Савченко вышел в 1934 году. Он рассказывает о веселом гармонисте Тимошке, который пытается управлять селом и разобраться с конфликтом комсомольцев и "куркулей".

"Літа Молодії"
Показ: 17 июля, 16:00

Картина рассказывает историю Натальи и Володи, которые мечтают поступить в театральное училище в Киеве. Именно в этом фильме 1958 года впервые прозвучал хит Платона Майбороды на слова Андрея Малышко "Пісня про Рушник". Композитор также написал музыку ко всему фильму. Советуем прочесть наш материал о военных годах Платона Майбороды и его брата Георгия по ссылке.

Одесский кинофестиваль 2018: какие фильмы можно посмотреть в секции Гала-премьер 

"Чорноморочка"
Показ: 16 июля, 21:30

Режиссерский дебют Алексея Корнеева вышел в 1959 году. Он рассказывает о влюбленных Софийке и Васе. Он — курсант мореходного училища, который мечтает, чтобы его девушка поехала с ним в Одессу. Она — талантливая певица, которая случайно получает шанс выступать.

"Поцілунок Чаніти"
Показ: 19 июля, 19:00

Музыкальная комедия по мотивам оперетты Юрия Милютина и Евгения Шатуновского вышла в 1974 году. В соответствии с жанром в фильме есть все: любовные треугольники, эпические повороты сюжета и запоминающиеся песни.

"Їхали, ми їхали"
Показ: 18 июля, 13:30

"Їхали, ми їхали" — это один из фильмов про Штепселя и Тарапуньку, легендарную парочку украинских юмористов, о которой упоминают даже в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Всего при участии дуэта вышло около десяти фильмов. Эта картина рассказывает о том, как Штепсель и Тарапунька решили поехать в Москву на концерт, но не заметили, что их вагон отцеплен от поезда.

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