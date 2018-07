Одесский кинофестиваль 2018: программа и расписание событий

Его программа включает эксклюзивные премьеры фильмов, мастер-классы от ведущих мировых кинодеятелей. Уникальный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице, специальные показы и самые яркие вечеринки сезона. Все это объединят в себе 9 дней Одесского кинофестиваля.

Программа Одесского кинофестиваля 2018 очень насыщена. Это больше ста фильмов, питчинг (конкурс полнометражных кинопроектов украинского производства или в копродукции с Украиной, предназначенных для кинотеатрального проката), летний кинорынок, презентации новых проектов, воркшопы, встречи с режиссерами и даже специальная программа для детей.

Чтобы вам было легче сориентироваться мы подготовили расписание Одесского кинофестиваля 2018 по дням и времени.

13.07, Пятница

Первый день Одесского Международного кинофестиваля откроется красной дорожкой, где знаменитости продемонстрируют свои лучшие наряды и продолжится показом фильма Женщина на войне.

Театр оперы и балета

17:30 – 18:30 – Красная дорожка

18:30 – Официальная церемония открытия

20.15 – Женщина на войне/ Woman at war dir. Benedikt Erlingsson Iceland / France / Ukraine / 2018

Зеленый театр / Green theatre

21.30 Кукла / Короткие встречи, Кира Муратова

14. 07, Суббота

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Девушка / Girl / dir. Lukas Dhont / Belgium / 2018 / 105` IC

13.00 Жаркие летние ночи / Hot summer nights / dir. Elijah Bynum / USA / 2018 / 107` GP

16.00 Дикая жизнь / Wildlife/ dir. Paul Dano / USA / 2018 / 104` GP

19.00 Девушка / Girl / dir. Lukas Dhont / Belgium / 2018 / 105` IC

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

12.00 Фокстрот / Foxtrot / dir. Samuel Maoz / Israel / 2017 / 108` FF

14.00 Капитан / The captain / dir. Robert Schwentke / Germany / 2017 / 118` SS

16.30 Intermezzo + Персона / Intermezzo + Persona / dir.Gunnar Bergdahl + Ingmar Bergman / Sweden / 2002 + 1966 / 125` SS

19.30 FF Three faces / Se rokh / Три обличчя / dir. Jafar Panahi / Iran / 2018 / 100`

Фестивальный центр Родина. Красный зал

11.00 Показ финалистов конкурса детских фильмов (Чилдрен Кинофест) / SCREENING CHILDREN FILM CONTEST FINALISTS (CHILDREN KINOFEST) / Ukraine / 2018 / 85` OK

13.00 Гуннар Бергдаль: "100 лет Ингмара Бергмана" / Gunnar Bergdahl: "Ingmar Bergman 100 years" / Sweden

16.30 На спектре / On the spectrum / dir. Dana Idisis, Yuval Shafferman / Israel / 2018 /104` SR

19.00 Обида / The insult / dir. Ziad Doueiri / Lebanon, France / 2017 / 112` FF

Потемкинская лестница

21.45 Safety last! / dir. Sam Taylor , Fred C. Newmeyer / USA / 1923 / 70`

15.07, Воскресенье

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Парижское образование / A Paris education / dir. Jean-Paul Civeyrac / France / 2017 / 136` IC

12.30 Перелетные птицы / Birds of passage / dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra / Mexico, Colombia, Denmark / 2018 / 125` IC

15.30 Магазинные воришки / Shoplifters / dir. Hirokazu Koreeda / Japan / 2018 / 121` FF

18.00 Парижское образование / A Paris education / dir. Jean-Paul Civeyrac / France / 2017 / 136` IC

21.30 Перелетные птицы / Birds of passage / dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra / Mexico, Colombia, Denmark / 2018 / 125` IC

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

10.00 Герой моего времени / Hero of my time / dir. Tonya Noyabrova / Ukraine / 2018 / 80` NCF

12.00 Дочь моя / Daughter of mine / Figlia mia / dir. Laura Bispuri / Italy, Germany, Switzerland / 2018 / 100` FF

14.30 Глаза Орсона Уэллса / The Eyes of Orson Welles / dir. Mark Cousins / UK / 2018 / 115` EDC

17.00 Инто_нация большой Одессы / Into_nation of Big Odessa / dir. Alexander Brunkovskiy / Russia / 2018 / 103` SS

20.00 Герой моего времени / Hero of my time / dir. Tonya Noyabrova / Ukraine / 2018 / 80 NCF

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Сив заблудился во сне / Siv sleeps astray / dir. Catti Edfeldt, Lena Hanno / Sweden , Netherlands / 2016 / 79` OK

13.00 Дени Лаван. Творческая встреча / Denis Lavant. Q&A / Actor / France

15.00 Кто ти? / Who are you? /dir. Anatoly Mateshko / Ukraine / 2018 / 86` SR

18.00 Животные и другие люди / ANIMALS AND OTHER PEOPLE / dir. Flavio Marchetti / Austria / 2017 / 88` EDC

20.30 Сияние / Radiance / Hikari / dir. Naomi Kawase / Japan, France / 2017 / 101` NK

Фестивальный центр Родина / Festival centre Rodina, Cosy Hall

11.00 Ада Роговцева. Творческая встреча / Ada Rogovtseva. Q&A / Actress / Ukraine

Зеленый театр / Green theatre

21.30 Ночь поглощает свет / The night eats the world / La nuit a dévoré le monde / dir. Dominique Rocher / France / 2018 / 93` SS

16.07, Понедельник

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Важиб / Wajib / dir. Annemarie Jacir / Palestine, France, Colombia, Germany, United Arab Emirates, Qatar, Norway / 2017 / 96` IC

12.00 Башня. Ясный день / The Tower. Bright day / Wieza. Jasny dzien / dir. Jagoda Szelc / Poland / 2017 / 106` IC

14.30 Человек, который убил Дон Кихота / The man who killed Don Quixote / dir. Terry Gilliam / Spain, Belgium, UK, France, Portugal / 2018 / 132` GP

17.00 Холодная война / Cold war / dir. Pawel Pawlikowski / Poland, France, UK / 2018 / 84` FF

19.00 Важиб / Wajib / dir. Annemarie Jacir / Palestine, France, Colombia, Germany, United Arab Emirates, Qatar, Norway / 2017 / 96` IC

21.30 Башня. Ясный день / The Tower. Bright day / dir. Jagoda Szelc / Poland / 2017 / 106` IC

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina - Blue Hall

11.30 Тихая вода / Still the water / dir. Naomi Kawase / Japan / 2014 / 121` NK

13.45 Наоми Кавасе. Творческая встреча / Naomi Kawase. Q&A / Director, scriptwriter / Japan

15.30 Тиккун / Tikkun / dir. Avishai Sivan / Israel / 2015 / 119` ISR

18.30 SS Михаэль Кольхаас / Michael Kohlhaas / dir. Arnaud des Pallières / France, Germany / 2013 / 122`

21.30 Гоголь Док / Gogol Doc / dir. Alisa Pavlovska / Ukraine / 2018 / 66` NCF

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Большой злой лис и другие истории / Big bad fox and other tales / dir. Patrick Imbert, Benjamin Renner / France, Belgium / 2017 / 83` OK

14.00 Гармонь / Accordion / dir. Igor Savchenko / USSR / 1934 / 66` UR

16.00 69 минут из 86 дней / 69 minutes of 86 days / dir. Egil Haaskjold Larsen / Norway / 2017 / 70` EDC

18.00 Михаил и Даниил / Michail and Daniel / dir. Andrei Zagdansky / Ukraine, USA / 2018 / 64` EDC

20.30 Отчеты о Саре и Салиме / The reports on Sarah and Saleem / dir. Muayad Alayan / Palestine / 2018 / 127' FF

Зеленый театр / Green theatre

21.30 Черноморочка / Chornomorochka / dir. Aleksey Korenev / USSR / 1959 / 80`UR

17.07, Вторник

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Три с половиной / Three and A Half / dir. Dar Gai / India, Ukraine / 2017 / 119` IC

12.30 Обида / Pity / dir. Babis Makridis / Greece, Poland / 2018 / 97` IC

15.00 Все знают / Everybody knows / dir. Asghar Farhadi / Spain, France, Italy / 2018 / 132` GP

18.30 Три с половиной / Three and A Half / dir. Dar Gai / India, Ukraine / 2017 / 119` IC

21.30 IC Обида / Pity / dir. Babis Makridis / Greece, Poland / 2018 / 97`

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

11.30 Человеческий поток / Human flow / dir. Ai Weiwei / Germany, USA, China, Palestine / 2017 / 140` FF

15.30 Молитва / The prayer / dir. Cédric Kahn / France / 2018 / 107` FF

18.00 Тера / Tera / dir. Nikon Romanchenko / Ukraine / 2018 / 70` NCF

20.30 Женщина на войне / Woman at war / dir.Benedikt Erlingsson / Iceland / France / Ukraine / 2018 / 101`

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Мирай / Mirai / dir. Mamoru Hosoda / Japan / 2018 / 100 OK

13.00 Нефтяной фонд / The oil fund / dir. Tom Gulbrandsen / Norway / 2018 / 90` SR

16.00 Годы молодые / Years of Youth / dir. Oleksiy Mishurin / USSR / 1959 / 81` UR

18.00 Работ / Rabot / dir. Christina Vandekerckhove / Belgium / 2017 / 93` EDC

21.00 И взять себе жену / To take a wife / dir. Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz / Israel / 2004 / 97` ISR

Фестивальный центр Родина / Festival centre Rodina, Cosy Hall

12.00 Арно де Пальер. Творчекая встреча / Arnaud des Pallières. Q&A / Director, scriptwriter / France

Зеленый театр / Green theatre

21.30 SS 2001: Космическая Одиссея / 2001: A space odyssey / dir. Stanley Kubrick / UK, USA / 1968 / 149`

18.07, Среда

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Вулкан / Volcano / dir. Roman Bondarchuk / Ukraine, Germany, Monaco / 2018 / 106` IC

12.30 NCS Короткий метр. Часть первая / Shorts. Part 1

13.30 Связь / Bond / dir. Zhanna Ozirna / Ukraine / 2018 / 30'

13.45 Родительский день / Family hour / dir. Mariia Ponomarova / Ukraine, Netherlands / 2018 / 11'

14.00 Затаив дыхание / Breath holding / dir. Aleksei Sobolev / Ukraine, USA, Russia / 2018 / 12'

14.15 Пять минут / Five minutes / dir. Yana Antonets / Ukraine / 2017 / 15'

14.30 Mia donna / dir. Pavlo Ostrikov / Україна / 2018 / 16'

15.30 Экстаз / Climax / dir. Gaspar Noé / France / 2018 / 96' GP

18.00 Вулкан / Volcano / dir. Roman Bondarchuk / Ukraine, Germany, Monaco / 2018 / 106` IC

21.00 Донбасс / Donbass / dir. Sergey Loznitsa / Ukraine, Germany, France / 2018 / 110` FF

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

12.30 Донбасс / Donbass / dir. Sergey Loznitsa / Ukraine, Germany, France / 2018 / 110` FF

15.00 Фокстрот / Foxtrot / dir. Samuel Maoz / Israel / 2017 / 108` FF

17.30 Оскорбление / The insult / dir. Ziad Doueiri / Lebanon, France / 2017 / 112` FF

20.00 Дельта / Delta / dir. Oleksandr Techynskyi / Germany, Ukraine / 2017 / 82` NCF

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Отчеты о Саре и Салиме / The reports on Sarah and Saleem / Al Taqareer Hawl Sarah wa Saleem / dir. Muayad Alayan / Palestine / 2018 / 127' FF

13.30 Ехали мы, ехали… / We were going and going / dir. Yefim Berezin, Yuri Timoshenko / USSR / 1962 / 77` UR

15.30 Новая жизнь Гогиты / Gogita's new life / dir. Levan Koguashvili / Georgia, Ukraine / 2016 / 74` SS

18.30 Много детей, обезьяна и замок / Lots of kids, a monkey and a castle / dir. Gustavo Salmeron / Spain / 2017 / 90` EDC

21.00 NK Шара / Shara / dir. Naomi Kawase / Japan / 2003 / 100`

Фестивальный центр Родина / Festival centre Rodina, Cosy Hall

12.00 Галиа Бадор: "Тренды современого документального кино в Израиле 2008-2018" / Galia Bador: "Trends in Contemporary Documentary Cinema in Israel 2008-2018" / Festival Director of Docaviv, film producer / Israel

13.30 Марат Пархомовский: "Люди, которые придумали израильское кино" / Marat Parkhomovsky: "Those who invented Israeli Cinema" Film expert / Israel

15.30 Дорога грома / Thunder Road / dir. Jim Cummings / USA / 2018 / 92` IC

19.07, Четверг

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Хрусталь / Crystal Swan / dir. Darya Zhuk / Belarus, Germany, Russia, USA / 2018 / 93` IC

12.00 Поророка / Pororoca / dir. Constantin Popescu / France, Romania / 2017 / 152` IC

15.30 Короткометражные фильмы. Часть вторая / Shorts. Part 2

16.00 - Штангист / Weightlifter / dir. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk / Ukraine, Poland / 2018 / 30'

16.15 - Виходной / Holiday / dir. Zhanna Maksymenko-Dovhych / Ukraine / 2017 / 16'

16.30 - Про Марка Львовича Тюльпанова, который разговаривал с цветами / Mark Tulip, who spoke with flowers / dir. Dana Kavelina / Ukraine / 2018 / 15'

16.45 - В радости, и только в радости / In joy / dir. Marina Roshchyna / Ukraine / 2018 / 26'

18.00 - Хрусталь / Crystal Swan / dir. Darya Zhuk / Belarus, Germany, Russia, USA / 2018 / 93` IC

20.30 - Поророка / Pororoca / dir. Constantin Popescu / France, Romania / 2017 / 152` IC

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

11.00 Когда падают деревья / When the Trees Fall / dir. Marysia Nikitiuk / Ukraine, Poland, Macedonia / 2018 / 88` NCF

14.00 Красный цветок луны / Hanezu / dir. Naomi Kawase / Japan / 2011 / 91` NK

16.00 Холодная война / Cold war / Zimna wojna / dir. Pawel Pawlikowski / Poland, France, UK / 2018 / 84` FF

18.00 Домашние игры / Home Games / dir. Alisa Kovalenko / France, Poland, Ukraine / 2018 / 86` EDC

20.30 Когда падают деревья / When the Trees Fall / dir. Marysia Nikitiuk / Ukraine, Poland, Macedonia / 2018 / 88` NCF

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Остров сокровищ / Treasure island / dir. David Cherkasskiy / USSR / 1989 / 76` OK

13.00 Дверь + Сирень + Дом / The door + Lilac + House / dir. Rita Kuzmyna + Kateryna Gornostai + Iryna Tsilyk / Ukraine / 2018 + 2017 + 2016 / 56` SS

15.00 Cимфония Донбасса. Дискуссия о Донбассе и его культурных проявлениях. Speakers: Ivan Kozlenko, Igor Kozlovsky, Sergei Loznitsa, Igor Minaev / Symphony of Donbass. Discussion on Donbass and its cultural representations. Speakers: Ivan Kozlenko, Igor Kozlovsky, Sergey Loznitsa, Igor Minaev

17.00 Мама не права / Mother is wrong / dir. François Velle / France / 2018 / 104` SR

19.00 Поцелуй Чаниты / Chanita's kiss / dir. Yevgeni Sherstobitov / USSR / 1974 / 77` UR

21.00 Какофония Донбасса / Cacophony of Donbass / dir. Igor Minaev / Ukraine / 2017 / 62` SS

Зеленый театр / Green theatre

21.30 Ажами / Ajami / dir. Scandar Copti, Yaron Shani / Israel, Germany / 2009 / 124` ISR

20.07, Пятница

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.00 Стикс / Styx / dir. Wolfgang Fischer / Germany, Austria / 2018 / 94` IC

12.00 Дорога грома / Thunder Road / dir. Jim Cummings / USA / 2018 / 92` IC

14.00 Короткометражные фильмы, часть 3 / Shorts. Part 3

14.30 - Магнитная буря / Magnetic storm / dir. Igor Hanskiy / Ukraine / 2018 / 8'

14.45 - Качели / Swings / dir. Valeria Sochyvets / Ukraine / 2018 / 25'

15.00 - 8 часов / 8 hours / dir. Liena Shulika / Ukraine / 2017 / 21'

15.15 - Крокодил / Crocodile / dir. Kateryna Gornostai / Ukraine / 2018 / 23'

16.30 Не волнуйся, далеко он не уйдет / Don't worry, he won't get far on foot / dir. Gus Van Sant / USA / 2018 / 113' GP

19.00 Стикс / Styx / dir. Wolfgang Fischer / Germany, Austria / 2018 / 94` IC

21.30 Дорога грома / Thunder Road / dir. Jim Cummings / USA / 2018 / 92` IC

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

11.00 Молитва / The prayer / dir. Cédric Kahn / France / 2018 / 107` FF

14.30 Пылающий / Burning / dir. Chang-dong Lee / South Korea / 2018 / 148` FF

19.30 Мектуб, любовь моя: Песнь первая / Mektoub, My Love: Canto Uno / dir. Abdellatif Kechiche / France, Italy / 2017 / 175` FF

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

10.30 NCS Короткометражные фильмы. Часть 3 / Shorts. Part 3

11.00 - Магнитная буря / Magnetic storm / dir. Igor Hanskiy / Ukraine / 2018 / 8'

11.15 - Качели / Swings / dir. Valeria Sochyvets / Ukraine / 2018 / 25'

11.30 - 8 часов / 8 hours / dir. Liena Shulika / Ukraine / 2017 / 21'

11.45 - Крокодил / Crocodile / dir. Kateryna Gornostai / Ukraine / 2018 / 23'

13.00 Иди и живи / Live and become / dir. Radu Mihaileanu / Israel / 2005 / 140` ISR

16.00 День / The day / dir. Jonas Geirnaert, Julie Mahieu / Belgium / 2018 / 96` SR

18.30 Дальнее созвездие / Distant Constellation / dir. Shevaun Mizrahi/ Netherlands,Turkey, USA / 2017 / 82` EDC

21.00 Сузаку / Suzaku / dir. Naomi Kawase / Japan / 1997 / 95` NK

Фестивальный центр Родина / Festival centre Rodina, Cosy Hall

10.30 EDC Дальнее созвездие / Distant Constellation / dir. Shevaun Mizrahi/ Netherlands,Turkey, USA / 2017 / 82`

14.00 Игорь Минаев: Режиссер как автор фильма / Igor Minaev: "Director as an auteur"

Director, scriptwriter / France, Ukraine

16.30 Катриэль Шори: "Создание малобюджетных фильмов" / Katriel Schory: "Low Budget Filmmaking" /

Director of Israel Film Fund / Israel

Зеленый театр / Green theatre

21.30 Человеческий поток / Human flow / dir. Ai Weiwei / Germany, USA, China, Palestine / 2017 / 140` FF

21.07, Суббота

Фестивальный дворец / Festival Palace

10.30 Освобожденные! / The trouble with you / dir. Pierre Salvadori / France / 2018 / 107` CF

13.00 Когда падают деревья / When the Trees Fall / dir. Marysia Nikitiuk / Ukraine, Poland, Macedonia / 2018 / 88` NCF

15.00 Экстаз / Climax / dir. Gaspar Noé / France / 2018 / 96' GP

17.00 FF Три лица / Three faces / Se rokh / dir. Jafar Panahi / Iran / 2018 / 100`

21.30 CF Освобожденные! / The trouble with you / dir. Pierre Salvadori / France / 2018 / 107`

Фестивальный центр Родина. Синий зал / Festival centre Rodina. Blue Hall

12.00 Слон, который сидит неподвижно, An elephant sitting still / dir. Hu Bo / China / 2018 / 230` FF

22.00 Фильм-Призер Международной Конкурсной программы / Awarded film of the International competition IC

Фестивальный центр Родина. Красный зал / Festival centre Rodina, Red Hall

11.00 Гоголь Док / Gogol Doc / dir. Alisa Pavlovska / Ukraine / 2018 / 66` NCF

13.00 Домашние игры / Home Games / dir. Alisa Kovalenko / France, Poland, Ukraine / 2018 / 86` EDC

15.00 Дэльта / Delta / dir. Oleksandr Techynskyi / Germany, Ukraine / 2017 / 82` NCF

17.00 Tera / Тера / dir. Nikon Romanchenko / Ukraine / 2018 / 70` NCF

18.30 Михаил и Даниил / Michail and Daniel / dir. Andrei Zagdansky / Ukraine, USA / 2018 / 64` EDC

22.00 EDC Фильм-Призер Европейского документального конкурса / Awarded European Documentary film

Зеленый театр / Green theatre

21.30 FF Дочь моя / Daughter of mine / Figlia mia / dir. Laura Bispuri / Italy, Germany, Switzerland / 2018 / 100`

Условные обозначения:

IC - Международный конкурс

NCF - Национальный конкурс. Полный метр

NCS - Национальный конкурс. Короткий метр

EDC - Конкурс европейских документальных фильмов

SE - специальное событие

FF - Фестиваль фестивалей

GP - Гала-премьеры

IF - 70 лет Израильскому кино

NK - Ретроспектива Наоми Кавасе

SR - Сериалы