Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Порошенко призвал правительство сделать все необходимое для запуска ВАСУ
Новости: Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Омелян: Правительство разработает новые правила для туроператоров
Новости: "Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
"Наполи" попытался приобрести форварда "Реала"
Новости: Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
Недалеко от Земли обнаружен двойной астероид
X

На постере фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" нашли киноляп

Фантастические твари: Преступления Гриндевальда
20:08 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Twitter.com

Новости культуры: В Сети опубликовали новый кадр из будущего фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда".

Однако поклонники вселенной Гарри Поттера обратили внимание на нестыковки на фото. На картинке показан главный герой первого спин-офф Ньют Саламандер в юности. Рядом с ним стоит молодой Альбус Дамблдор (роль которого исполняет Джуд Лоу), будущий директор школы Хогвартс.

Фанаты обратили внимание, что действие происходит в кабинете, где юные волшебники изучают защиту от темных искусств и преподает этот предмет Дамблдор. Пользователи сети предположили, что в этой сцене ученики учатся бороться с Боггартом (призраком, который может превратиться в существо, которое человек боится больше всего).

В то же время на сайте автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг указано, что Дамблдор преподавал трансфигурации, а не защиту от темных искусств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Гарри Поттер, Кадр, Киноляпы, Ньют Саламандер, Постер, Спин-офф, Фантастические твари: Преступления Гриндевальда, Фильм.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Одесский кинофестиваль 2018: фильмы, которые стоит посмотреть в этом году (Видео) Одесский кинофестиваль 2018: программа и расписание событий Эмми 2018: названы первые номинанты на премию

Последние новости

Лидер сборной Хорватии Ракитич - о Модриче и Золотом мяче Пулев может сразиться с Фьюри "Я взволнован": Владимир Кличко вручит награду солисту Scorpions
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
04 Ребров - о переходе Ярмоленко и словах Виды на ЧМ-2018
05 Назван следующий соперник Ломаченко
Новости сегодня
04:47 Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе
04:30 Зарядитесь позитивом: веселые и курьезные случаи из жизни
04:26 Звезда сериала "Друзья" призналась, что беременна от Брэда Питта
03:55 Забавные картинки, которые не дадут грустить вам ночью
03:34 Снимки моделей плейбоя до и после макияжа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Порошенко: У нас есть и должен быть диалог с венграми
Новости: Руководство НАТО планирует визит в Украину
Руководство НАТО планирует визит в Украину
Новости: МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
МИД резко осудил решения "судов" по Панову и Балуху
Новости: Врачи нашли простой способ победить диабет
Врачи нашли простой способ победить диабет
Добавить комментарий
0