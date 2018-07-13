На постере фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" нашли киноляп

Однако поклонники вселенной Гарри Поттера обратили внимание на нестыковки на фото. На картинке показан главный герой первого спин-офф Ньют Саламандер в юности. Рядом с ним стоит молодой Альбус Дамблдор (роль которого исполняет Джуд Лоу), будущий директор школы Хогвартс.

Took a break from editing to see this new image of young Newt :O pic.twitter.com/7125r4KB5H — TheBakeey (@BakeyFilms) 12 июля 2018 г.

Фанаты обратили внимание, что действие происходит в кабинете, где юные волшебники изучают защиту от темных искусств и преподает этот предмет Дамблдор. Пользователи сети предположили, что в этой сцене ученики учатся бороться с Боггартом (призраком, который может превратиться в существо, которое человек боится больше всего).

В то же время на сайте автора книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг указано, что Дамблдор преподавал трансфигурации, а не защиту от темных искусств.