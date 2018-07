Тайра Бэнкс не берет Линдси Лохан на роль в новом сиквеле к фильму "Идеальная игрушка"

Давным-давно, когда Линдси Лохан завоевывала статус звезды подростковых комедий, она снялась в телефильме "Идеальная игрушка".

Спустя 18 лет Тайра Бэнкс, которая вместе с Лохан исполнила в "Идеальной игрушке" одну из главных ролей, затеяла снимать сиквел – но, как Линдси не намекала, что хотела бы в нем сняться, скандальную актрису (хотя как таковая карьера актрисы для Лохан, похоже, уже закончилась) в фильм не пригласили.

В своем Twitter Тайра Бэнкс объявила, что вместе с ней в сиквеле "Идеальной игрушки" снимется Франсиа Рэйса, зрителям знакомая по новому сериалу "Повзрослевшие" (Grown-Ish).

Now filming: LIFE SIZE 2.

It’s time y’all! You’ve waited long enough.

Could not find one single woman more perfect to co-star with Eve than the magnificently fierce @franciaraisa.

See you on @FreeformTV this holiday season! #LifeSize2 #ShineBrightShineFar pic.twitter.com/p3XKU0oN25

— Tyra Banks (@tyrabanks) 9 июля 2018 г.