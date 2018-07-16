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Тайра Бэнкс не берет Линдси Лохан на роль в новом сиквеле к фильму "Идеальная игрушка"

"Идеальная игрушка"
17:49 Сегодня Телеграф
www.popcornnews.ru
Фото из открытых источников

Новости культуры: Известно, что именно Франсиа сыграет главную роль – Грейс Мэннинг.

Давным-давно, когда Линдси Лохан завоевывала статус звезды подростковых комедий, она снялась в телефильме "Идеальная игрушка".

Спустя 18 лет Тайра Бэнкс, которая вместе с Лохан исполнила в "Идеальной игрушке" одну из главных ролей, затеяла снимать сиквел – но, как Линдси не намекала, что хотела бы в нем сняться, скандальную актрису (хотя как таковая карьера актрисы для Лохан, похоже, уже закончилась) в фильм не пригласили.

В своем Twitter Тайра Бэнкс объявила, что вместе с ней в сиквеле "Идеальной игрушки" снимется Франсиа Рэйса, зрителям знакомая по новому сериалу "Повзрослевшие" (Grown-Ish).

Франсиа сыграет героиню по имени Грейс Мэннинг, исполнительного директора компании, которая некогда придумала куклу Ив из оригинального фильма.

Героиня переживает личностный кризис, не справляется с обязанностями директора и ведет себя как скандальный подросток, из-за чего акции компании падают. На помощь девушке приходит ожившая кукла.

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Все по теме:

Новости культуры, Идеальная игрушка, Линдси Лохан, Роль, Сиквел, Тайра Бенкс, Твиттер.
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