Здесь только работы, которые станут классикой для будущих поколений.

Одна шестая часть века позади. За это время сняли уже тысячи фильмов разного качества и содержания. Ведущие кинокритики The New York Times Энтони Оливер Скотт и Манола Даргис решили, что это достаточная выборка для подведения, скажем так, промежуточных итогов. В их списке 25 лучших лент XXI века довольно много фильмов, малоизвестных широкому кругу зрителей. Но от этого материал только выигрывает. Здесь только работы, которые станут классикой для будущих поколений