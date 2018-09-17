В сети показали новый трейлер фильма "Земля в осаде" (Видео)

В сети наконец появился трейлер хоррора "Земля в осаде" (Captive State) режиссера Руперта Уайатта. Отметим, что в 2011 году Руперт снял "Восстание планеты обезьян", а теперь занимается уже антиутопией на тему инопланетян.

По сюжету под предлогом мира во всем мире Землю захватывают пришельцы. Человечество попадает под авторитарное правление и лишь десять лет спустя начинает активную борьбу с захватчиками, когда понимает, что обещания мира ничего не значат. Действие происходит в Чикаго.

К классической теме инопланетного вторжения режиссер решил подойти с социально-политической стороны вопроса. Поэтому мы видим происходящее на экране как со стороны коллаборационистов, так и диссидентов. В фильме снимаются Джон Гудман, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Джонатан Мейджорс и Колсон Бейкер. В широкий прокат "Земля в осаде" должна выйти 29 марта 2019 года.