День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 17.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Госдолг, оборона и образование: Кабмин представил госбюджет на 2019 год
Новости: 100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
100 и 200 евро: в ЕС впервые показали новые банкноты (Фото)
Новости: Полузащитник Астны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы
Полузащитник Астны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы
Новости: В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
В аварии погиб известный певец Михаил Луконин
X

В сети показали новый трейлер фильма "Земля в осаде" (Видео)

"Земля в осаде"
20:05 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:krontent.com

Новости культуры: Появился атмосферный трейлер о том, как Землю захватили пришельцы.

В сети наконец появился трейлер хоррора "Земля в осаде" (Captive State) режиссера Руперта Уайатта. Отметим, что в 2011 году Руперт снял "Восстание планеты обезьян", а теперь занимается уже антиутопией на тему инопланетян.

По сюжету под предлогом мира во всем мире Землю захватывают пришельцы. Человечество попадает под авторитарное правление и лишь десять лет спустя начинает активную борьбу с захватчиками, когда понимает, что обещания мира ничего не значат. Действие происходит в Чикаго.

К классической теме инопланетного вторжения режиссер решил подойти с социально-политической стороны вопроса. Поэтому мы видим происходящее на экране как со стороны коллаборационистов, так и диссидентов. В фильме снимаются Джон Гудман, Вера Фармига, Эштон Сандерс, Джонатан Мейджорс и Колсон Бейкер. В широкий прокат "Земля в осаде" должна выйти 29 марта 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Видео, Земля в осаде, Земля в осаде 2019, Трейлер, Фильм о пришельцах.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Если Вы искали, что посмотреть этой ночью: Лучшие фильмы XXI века по версии The NYT Кинокомпания Fresh Productio завершили съемки фильма, которые длились 5 лет Пять свежих сериалов, которые вы могли пропустить

Последние новости

Судья о выступлении адвоката Януковича: Трижды одно и то же Отец-одиночка стал настоящим примером своему сыну (Фото) "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
Сегодня читают
01 В Украине планируют переименовать две области
02 Игрок Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко
03 Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в четвертом выпуске (Видео)
04 Принц Гарри пошутил о королеве Елизавете II
05 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
Новости сегодня
20:25 Экс-тренер сборной Украины - о возможной натурализации Мораеса
20:18 Курьезные снимки животных, над которыми невозможно не смеяться
20:14 В Киеве на всех пляжах запретили купаться
20:08 В Украине начали выдавать "Пакеты малыша"
20:07 В Одесской области собака напала ребенка
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата
Новости: В Украине выросло сельхозпроизводство
В Украине выросло сельхозпроизводство
Новости: Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Беспорядки под ГПУ: появилась реакция Луценко
Новости: Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Танцы со звездами 2018: Маша Ефросинина прокомментировала свое выступление
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь