Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4506329-serial-kiev-dnem-i-nochyu-5-sezon-smotret-13-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)
22:35 Сегодня Телеграф
Новости культуры: 18 сентября вышла 13 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".
Сегодня, 18 сентября, на экраны вышла 13 серия 5 сезона сериала "Киев днем и ночью". Что сегодня произойдет в сериале "КДН-5", смотрите сами в 13 серии ниже в видео.
Часть 1
Часть 2
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)
Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Женя и Сэм выясняли кто круче из них. После Сэм помирился с Ясей, поэтому она отшила Женю. Альбина застукала на диване Макса и Настю спящих на диване. Алина чуть не потеряла работу, но получила отказ от Сэма в свидании. Настя наконец-то обсудила свои отношения с Максом. А Алине пришлось бежать со странного свидания. Ярослава приняла приглашение Сэма на настоящие свидание, а Паша начинает встречаться с Полиной.
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