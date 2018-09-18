Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 18 сентября, на экраны вышла 13 серия 5 сезона сериала "Киев днем и ночью". Что сегодня произойдет в сериале "КДН-5", смотрите сами в 13 серии ниже в видео.

Часть 1

Часть 2

Напомним, в предыдущей серии "Киев днем и ночью" Женя и Сэм выясняли кто круче из них. После Сэм помирился с Ясей, поэтому она отшила Женю. Альбина застукала на диване Макса и Настю спящих на диване. Алина чуть не потеряла работу, но получила отказ от Сэма в свидании. Настя наконец-то обсудила свои отношения с Максом. А Алине пришлось бежать со странного свидания. Ярослава приняла приглашение Сэма на настоящие свидание, а Паша начинает встречаться с Полиной.