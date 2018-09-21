В Сети появился новый трейлер 11 сезона сериала "Доктор Кто" (Видео)

Вышел новый официальный трейлер предстоящего 11 сезона британского научно-фантастического телесериала об инопланетном путешественнике "Доктор Кто". Телеканал BBC разместил на своей официальной страниче в YouTube короткий видеоролик 11 сезона "Доктора Кто", в котором главная роль впервые за историю сериала досталась женщине. Так, 36-летняя английская актриса Джоди Уиттакер, известная по своим работам в таких картинах, как "Одноклассницы", "Убийство на пляже", "Чужие на районе", "Тысяча поцелуев", "Желание 143" и других, сыграет главную героиню. Смена пола главного героя - не единственное нововведение сериала, теперь вместо одного верного попутчика, доктора будут сопровождать целых три – Райан, которого сыграл Тосин Коул, Грэм - Брэдли Уолш и Ясмин - Мэндипп Джилл. Стоит отметить, что на протяжении долгих девяти лет кресло режиссера занимал шотландец Стивен Моффат. Однако, постановщиком 11 сезона ленты стал английский сценарист Крис Чибнелл. Новый 11 сезон сериала "Доктор Кто" выходит 7 октября 2018 года.