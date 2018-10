Том Харди рассказал, какие сцены вырезали из фильма "Веном"

Всеми любимый актер Том Харди признался, что из ленты вырезали 40 минут его любимых сцен.

Премьера "Венома" состоится уже 4 октября 2018 года, и исполнитель главной роли Том Харди предупредил зрителей - будьте готовы, что из фильма убрали немалое количество эпизодов.

Когда у Харди спросили, какая из сцен в "Веноме" является его самой любимой, он ответил, что таких нет: "В фильм не вошло 30 или даже 40 минут разных сцен, и все они – любимые. Сцены с безумным кукольником с марионетками, сцены темной комедии… Их просто вырезали. Но это только мое мнениеl".

Вскоре Том поспешил уточнить, что его слова поняли не совсем правильно, а "Веном" получился именно таким, каким и должен был быть.

EXCLUSIVE: Tom Hardy clarifies his comments about the footage cut from Venom: "Everything I want is in it. And more." pic.twitter.com/IyOEo9oNmd

— IGN (@IGN) 2 октября 2018 г.