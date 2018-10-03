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Том Харди рассказал, какие сцены вырезали из фильма "Веном"

"Веном"
09:03 Сегодня Телеграф
beztabu.net
Фото: YouTube

Новости культуры: 41-летний голливудский актер Том Харди, который в предстоящем фантастическом фильме "Веном" сыграл главную роль.

Всеми любимый актер Том Харди признался, что из ленты вырезали 40 минут его любимых сцен.

Премьера "Венома" состоится уже 4 октября 2018 года, и исполнитель главной роли Том Харди предупредил зрителей - будьте готовы, что из фильма убрали немалое количество эпизодов.

Когда у Харди спросили, какая из сцен в "Веноме" является его самой любимой, он ответил, что таких нет: "В фильм не вошло 30 или даже 40 минут разных сцен, и все они – любимые. Сцены с безумным кукольником с марионетками, сцены темной комедии… Их просто вырезали. Но это только мое мнениеl".

Вскоре Том поспешил уточнить, что его слова поняли не совсем правильно, а "Веном" получился именно таким, каким и должен был быть.

"Меня не так поняли. Я хотел сказать, что мы сняли много сцен, которые не вошли в фильм. Я говорю с точки зрения актера, я много импровизировал, у меня была свобода играть Венома. Наверное, есть еще часов 7 записей того, как я наслаждаюсь тем, что играю Венома. Хотел ли бы я посмотреть 7-часовой фильм? Да! Но это я говорю как актер. А так все, что мы хотели рассказать, есть в фильме. Все, что я хотел. И даже больше. Фильм крутой. И я хочу сняться в его сиквеле", - добавил актер.

Напомним, сюжет "Венома" расскажет о сломленном талантливом журналисте, который думает о самоубийстве. К такой мысли он приходит после того, как ему диагностировали рак, после этого уволили (в этом он винит Человека-Паука), а потом начали появляться проблемы в личной жизни. Однако в результате стечения обстоятельств он "объединяется" с коварным инопланетным симбиотом, "заморозившим" его болезнь и наделившим его различными суперспособностями, и "превращается" в заклятого врага Человека-Паука – Венома.

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Новости культуры, "Venom", Актер, Видео, Сцены, Том Харди.
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