Британская монархия в кинематографе: лучшие фильмы и сериалы о королевской семьи

Людям всегда было интересно знать больше о королевской семьи. Поэтому личная жизнь монарха и его близких становится материалом для документальных и художественных фильмов. Мы выбрали для вас лучшие королевские картины за последние 20 лет и предлагаем освежить свое знание истории вместе с нами.

"Виктория и Альберт" ("Victoria & Albert", 2001 г.) - англо-американский телесериал о жизни королевы Виктории и принца консорта Альберта.

В 2005 году о жизни принцессы Маргарет вышел фильм "Сестра королевы" ("The Queen's Sister") основанный на многих компрометирующих ее слухах. Фильм рассказывает о яркой, сложной и неоднозначной личности принцессы Маргарет. Перед нами промелькнет вся ее жизнь, начиная с 1950х годов, когда история ее запретной любви получила широкую огласку в прессе. Мы узнаем о богемном бунтарском периоде ее жизни в свингующие 1960-е и о том, как в конце жизни принцесса предпочитала одиночество, будучи отвергнутой высшим обществом.

В 2006 году был снят биографический фильм "Королева" ("The Queen"), в котором описывается жизнь британской королевской семьи сразу после гибели принцессы Дианы. В ленте также показаны взаимоотношения королевы с премьер-министром Великобритании Тони Блером. Роль королевы сыграла актриса Хелен Миррен. Стоит отметить, что для Миррен обычное дело играть венценосных особ. Она уже исполнила роль королевы Шарлотты в фильме "Безумия короля Георга" (1994) и Елизаветы I в однойменном мини-сериале 2005 года.

"Молодая Виктория" ("The Young Victoria", 2009) - художественный фильм англо-американского производства о юных годах королевы Виктории. Режиссер Жан-Марк Валле, в роли королевы Виктории - Эмили Блант. В этом фильме снялась внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис. Ей досталась небольшая эпизодическая роль.

В 2009 году 4-м каналом британского телевидения (Channel 4) был снят 5-серийный художественный мини-сериал "Королева" ("The Queen"). Королеву в разные периоды его жизни сыграли 5 актрис: Эмилия Фокс, Саманта Бонд, Сьюзан Джеймсон, Барбара Флинн, Диана Куик.

"Тюдоры" ("The Tudors", 2007-2010) - телесериал совместного производства Ирландии, Канады, Великобритании и США. Сериал рассказывает об отношениях Генриха VIII из династии Тюдоров с Ватиканом, правителями других стран, в том числе Франции и Испании, государственных деятелях того времени, а также о личной жизни короля - его бесчисленных любовницах и шести женах (Екатерине Арагонской, Анне Болейн, Джейн Сеймур, Анне Клевской, Кэтрин Говард и Катарине Парр).

"Король говорит" ("The King's Speech") – фильм 2010 года о будущем монархе Георге VI, которого излечил от заикания логопед Лионель Лог.

В 2011 году был снят фильм под названием "Уильям и Кейт" ("William & Kate"), посвященный отношениям, а потом и свадьбе принца Уильяма Уэльского и Кейт Миддлтон.

27 июля 2012 телевизионная трансляция церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне начиналась с ролика с участием Джеймса Бонда (Дэниел Крейг) и королевы Елизаветы II. В конце ролика они прыгают с парашютами с вертолета над ареной Олимпийского стадиона. 5 апреля 2013 года за эту роль королеве вручили премию BAFTA за лучшее исполнение роли девушки Джеймса Бонда.

"МЫ. Верим в любовь" ( "WE", 2011) - фильм Мадонны об истории короля Эдуарда VIII. Ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон, Эдуард отрекся от престола.

В 2013 году вышел фильм "Диана. История любви" ("Diana"). События разворачиваются вокруг тайны отношений принцессы Дианы и доктора Хасната Хана, который по неподтвержденным данным был любовью всей ее жизни. По слухам, этот 44-летний пакистанский хирург был единственным, кого по-настоящему любила принцесса.

В 2015 году вышел фильм "Лондонские каникулы" ("A Royal Night Out") о приключениях королевы в ночь празднования Дня победы во Второй мировой войне. Роль королевы сыграла актриса Сара Гадони.

В 2015 году Елизавета II стала персонажем комедийного мультипликационного фильма "Миньоны" ("Minions").

Пародийный сериал "Виндзоры" ("The Windsors", 2016 - …), показанный на Channel 4, вызывает неоднозначную реакцию у зрителей. По сюжету жена принца Чарльза Камилла беременеет в 68, принцессы Беатрис и Евгения становятся радикальными исламистами, Кейт Миддлтон заболела эболой, а принц Гарри спит с сестрой Кейт - Пиппой.

"Корона" ("The Crown", 2016 - …) - драматический телесериал, созданный Питером Морганом для Netflix. Шоу рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. В первом сезоне показаны ранние годы правления королевы Елизаветы II со свадьбы в 1947 году до событий 1955 года. Второй сезон начинается с Суэцкого кризиса в 1956 году и оканчивается отставкой третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала, известного как "Дело Профьюмо", в 1963 году и рождением последнего ребенка королевы в 1964 году - принца Эдварда. Третий сезон будет также включать восьмилетний роман принцессы Маргарет с баронетом Родди Ллевеллином.

"Виктория" ("Victoria", 2016-…) - британский драматический сериал канала ITV, рассказывающий о ранних годах правления королевы Виктории с момента восшествия ее на престол в возрасте 18 лет.

"Виктория и Абдул" ("Victoria and Abdul", 2017) - еще один фильм о королеве Виктории, в главной роли Джуди Денч. Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала королевой Великобритании и Ирландии, а позже - и императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось бы, ниоткуда, он превратился в очень влиятельного человека при дворе. Ему завидовали, против него плели интриги, а их отношения обсуждали не только в Англии, но и во всем мире.

13 мая 2018 года состоялась долгожданная премьера фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви" ("Harry & Meghan: The Royal Love Story"), в которой были показаны ключевые сцены с их знакомства и подготовки к свадьбе, которая состоялась 19 мая.

Также образы членов королевской семьи можно встретить в сериале "Доктор Кто", в частности королев Елизаветы II и Виктории. Стоит отметить, что это один из самых любимых сериалов принца Чарльза.