Disney представил первый тизер перезапуска "Короля льва" (Видео)

Новости культуры: Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Король лев".

Фильм выйдет на экраны в 2019 году. Первый тизер фильма "Король лев" станет перезапуском классического мультфильма студии. Режиссером фильма выступил Джон Фавро, который ранее работал над игровым перезапуском "Книги Джунглей".

В ролике показана ставшая визитной карточкой "Короля льва" сцена, в которой животные саванны собираются возле скалы для того, чтобы поприветствовать львенка Симбу, сына короля Муфасы.

В качестве актеров озвучки выступили Джон Оливер, Чиветель Эджиофор, Сет Роген и Дональд Гловер. Картина выйдет на экраны в июле 2019 года.

Оригинальный мультфильм "Король лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,6 миллионов долларов. Мультфильм был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.