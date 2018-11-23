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Disney представил первый тизер перезапуска "Короля льва" (Видео)

Disney представил первый тизер перезапуска &quot;Короля льва&quot; (Видео)
15:17 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф zn.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Король лев".

Фильм выйдет на экраны в 2019 году. Первый тизер фильма "Король лев" станет перезапуском классического мультфильма студии. Режиссером фильма выступил Джон Фавро, который ранее работал над игровым перезапуском "Книги Джунглей".

В ролике показана ставшая визитной карточкой "Короля льва" сцена, в которой животные саванны собираются возле скалы для того, чтобы поприветствовать львенка Симбу, сына короля Муфасы.

 

Назван худший фильм за всю историю Disney

В качестве актеров озвучки выступили Джон Оливер, Чиветель Эджиофор, Сет Роген и Дональд Гловер. Картина выйдет на экраны в июле 2019 года.

Оригинальный мультфильм "Король лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,6 миллионов долларов. Мультфильм был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.

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Дисней, Видео, Мультфильм, Король Лев, Студия Дисней, Тизер фильма Король лев.
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