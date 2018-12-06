Джессика Альбана на первом месте: назвали худших актеров за последние 20 лет

Новости культуры: Из 35 фильмов, в которых снялась актриса, только один отметили успехом.

Актриса Джессика Альба, которая в этом году стала мамой в третий раз, попала в список худших актеров за последние 20 лет. Антирейтинг актрис, которые снимаются лишь в провальных фильмах последние 20 лет, возглавила Джессика Альба.

Фильмы оценивались только по степени прибыльности, и из 35 фильмов актрисы был по достоинству оценен лишь "Город грехов". На втором месте оказалась актриса Джессика Бил ("Иллюзионист", сериал "Грешница"). Компанию ей составили Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кэти Бэйтс.

А вот в мужской совершенно непочетный список попали Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер. И если с Дюамелем и Батлером все более-менее понятно, то карьеру покойного великого комика погубили, на взгляд экспертов портала, "Двухсотлетний человек" и "Целитель Адамс".