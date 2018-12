Оскар 2019: Кевин Харт отказался от роли ведущего церемонии

Актер Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии награждения премией Американской киноакадемии "Оскар" из-за обвинений в гомофобии, связанных с его постами в соцсетях в 2010 году. Об этом он сообщил в Twitter.

"Я принял решение отказаться от роли ведущего на "Оскаре", потому что не хочу отвлекать внимание публики в ночь, когда надо награждать так много талантливых артистов", - написал Харт. Он добавил, что искренне хочет извиниться перед ЛГБТ-сообществом за свои высказывания в прошлом.

I have made the choice to step down from hosting this year's Oscar's....this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past.

