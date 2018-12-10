Вышел трейлер нового фильма от Netflix "Тройная граница" (Видео)

Голливудский актер Бен Аффлек, который недавно лечился от алкоголизма в реабилитационном центре, похоже, вернулся в киношное русло. На днях Netflix опубликовал трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница", главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Это история пяти мужчин, которые оказались на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии. Это место, благодаря своему расположению, стало прибежищем террористов. В ролях также снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд. Выход фильма ожидается в марте будущего года.