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Понедельник, 10.12.2018

Вышел трейлер нового фильма от Netflix "Тройная граница" (Видео)

Голливудский актер Бен Аффлек, который недавно лечился от алкоголизма в реабилитационном центре, похоже, вернулся в киношное русло. На днях Netflix опубликовал трейлер остросюжетного триллера "Тройная граница", главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. Видео было опубликовано на YouTube-канале сервиса. Это история пяти мужчин, которые оказались на границе Парагвая, Аргентины и Бразилии. Это место, благодаря своему расположению, стало прибежищем террористов. В ролях также снялись Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Оскар Айзек, Гаррет Хэдлунд. Выход фильма ожидается в марте будущего года.
segodnya.ua
Фото: architecturaldigest.in
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Бен Аффлек, Триллер, Трейлер, Netflix, Тройная граница.
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