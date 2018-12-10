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Трейлер "Мстителей 4" установил абсолютный рекорд

Трейлер &quot;Мстителей 4&quot; установил абсолютный рекорд
16:34 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Трейлер новой части "Мстителей" стал самым просматриваемым в истории.

На днях студия Marvel опубликовала тизер-трейлер супергеройского блокбастера "Мстители-4". Ролик уже успел набрать более 280 миллионов просмотров.

Трейлер новой части "Мстителей" побил предыдущий рекорд и, таким образом, стал самым просматриваемым в истории. Студия Marvel уже поблагодарила своих поклонников за преданность франшизе.

"Спасибо за то, что вы были с нами с самого начала и до финала и сделали этот трейлер самым популярным в истории с 289 миллионами просмотров за 24 часа!", – отметили в студии.

Предыдущий рекорд принадлежал трейлеру фильма "Мстители: Война бесконечности", который набрал 230 млн просмотров за сутки. Стоит отметить, что новый фильм "Avengers: Endgame" ("Мстители: Финал" или "Мстители: Конец игры") от Marvel Studio является прямым продолжением картины "Avengers: Infinity War" ("Мстители: Война бесконечности") 2018 года. Режиссерами картины выступили братья Энтони и Джо Руссо, снявшие предыдущую часть "Мстителей".

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В картине снова появятся персонажи Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего, Криса Хемсворта и других звезд франшизы. По сюжету группа оставшихся в живых Мстителей и Стражей Галактики объединяет силы с Капитаном Марвел (Бри Ларсон), чтобы вступить в последнюю стадию войны с Таносом (Джош Бролин), владеющим всемогущей Перчаткой Бесконечности. Грядет финальная битва между силами героев и Безумного Титана, которая раз и навсегда определит дальнейшую судьбу не только Земли, но и всей вселенной.

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Рекорд, Фильм, Трейлер, Тизер, Мстители 4.
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