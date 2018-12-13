Объявлен список номинантов на премию SAG Awards 2019

Нет лучшего способа предсказать результаты "Оскара", чем проследить за церемонией награждения лауреатов премии SAG Awards.
В двух номинациях представлен нашумевший байопик "Богемская рапсодия". Фильм может победить в категориях "лучший актерский ансамбль" и "лучшая мужская роль". В тех же категориях конкуренцию ему составит музыкальная драма "Звезда родилась", а Леди Гага поборется с Гленн Клоуз и Эмили Блант за статуэтку в номинации "лучшая женская роль". Эмили Блант не ограничилась фильмом "Мэри Поппинс возвращается" и может завоевать награду за "лучшую женскую роль второго плана" благодаря хоррору "Тихое место". Ее соперницей будет Эми Адамс ("Власть"), которая попала в число номинантов и за сериал "Острые предметы".
В области телевизионных проектов комитет актеров будет выбирать, что лучше: послушать "Рассказ служанки", увидеть "Это мы" или "Лучше позвоните Солу". Сразу в трех категориях заявлен драматический сериал "Озарк" с номинированными Джейсоном Бэйтманом и Лорой Линни в главных ролях. Премию SAG Awards могут также получить Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Джейн Фонда ("Грэйс и Фрэнки"), Эмма Стоун ("Маньяк"), Антонио Бандерасс ("Гений: Пикассо") и другие.
Полный список номинантов:
Лучшая мужская роль:
Кристиан Бэйл — "Власть"
Вигго Мортенсен — "Зелёная книга"
Рами Малек — "Богемская рапсодия"
Джон Дэвид Вашингтон — "Чёрный клановец"
Брэдли Купер — "Звезда родилась"
Лучшая женская роль:
Леди Гага — "Звезда родилась"
Гленн Клоуз — "Жена"
Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"
Оливия Колман — "Фаворитка"
Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"
Лучшая мужская роль второго плана:
Ричард Э. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"
Адам Драйвер — "Чёрный клановец"
Тимоти Шаламэ — "Красивый мальчик"
Сэм Эллиотт — "Звезда родилась"
Махершала Али — "Зелёная книга"
Лучшая женская роль второго плана:
Эми Адамс — "Власть"
Марго Робби — "Две королевы"
Эмили Блант — "Тихое место"
Эмма Стоун — "Фаворитка"
Рэйчел Вайс — "Фаворитка"
Лучший актерский состав:
"Чёрная Пантера"
"Звезда родилась"
"Чёрный клановец"
"Безумно богатые азиаты"
"Богемская рапсодия"
Лучший каскадерский состав:
"Человек-муравей и Оса"
"Мстители: Война бесконечности"
"Баллада Бастера Скраггса"
"Чёрная Пантера"
"Миссия невыполнима: Последствия"
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:
Билл Пуллман — "Грешница"
Антонио Бандерас — "Гений: Пикассо"
Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"
Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Версаче"
Энтони Хопкинс — "Король Лир"
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:
Эмма Стоун — "Маньяк"
Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Версаче"
Эми Адамс — "Острые предметы"
Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"
Патриша Кларксон — "Острые предметы"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Джейсон Бэйтман — "Озарк"
Джон Красински — "Джек Райан"
Стерлинг К. Браун — "Это мы"
Боб Оденкёрк — "Лучше звоните Солу"
Джозеф Файнс — "Рассказ служанки"
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"
Джулия Гарнер — "Озарк"
Лора Линни — "Озарк"
Робин Райт — "Карточный домик"
Сандра О — "Убивая Еву"
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
Тони Шэлуб — "Удивительная миссия Мэйзел"
Генри Уинклер — "Барри"
Билл Хэйдер — "Барри"
Алан Аркин — "Метод Комински"
Майкл Дуглас — "Метод Комински"
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"
Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мэйзел"
Джейн Фонда — "Грэйс и Фрэнки"
Лили Томлин — "Грэйс и Фрэнки"
Элисон Бри — "Блеск"
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
"Озарк"
"Лучше звоните Солу"
"Рассказ служанки"
"Американцы"
"Это мы"
Лучший актерский состав в комедийном сериале:
"Метод Комински"
"Атланта"
"Барри"
"Удивительная миссис Мэйзел"
"Блеск"
Лучший каскадерский ансамбль в сериале:
"Сорвиголова"
"Мир Дикого Запада"
"Блеск"
"Джек Райан"
"Ходячие мертвецы"
Церемония награждения SAG Awards 2019 пройдет 27 января.