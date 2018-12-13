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Объявлен список номинантов на премию SAG Awards 2019

Объявлен список номинантов на премию SAG Awards 2019
12:38 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: В следующем году за награды поборются самые обсуждаемые проекты и актеры этого года.

Нет лучшего способа предсказать результаты "Оскара", чем проследить за церемонией награждения лауреатов премии SAG Awards.

В двух номинациях представлен нашумевший байопик "Богемская рапсодия". Фильм может победить в категориях "лучший актерский ансамбль" и "лучшая мужская роль". В тех же категориях конкуренцию ему составит музыкальная драма "Звезда родилась", а Леди Гага поборется с Гленн Клоуз и Эмили Блант за статуэтку в номинации "лучшая женская роль". Эмили Блант не ограничилась фильмом "Мэри Поппинс возвращается" и может завоевать награду за "лучшую женскую роль второго плана" благодаря хоррору "Тихое место". Ее соперницей будет Эми Адамс ("Власть"), которая попала в число номинантов и за сериал "Острые предметы".

В области телевизионных проектов комитет актеров будет выбирать, что лучше: послушать "Рассказ служанки", увидеть "Это мы" или "Лучше позвоните Солу". Сразу в трех категориях заявлен драматический сериал "Озарк" с номинированными Джейсоном Бэйтманом и Лорой Линни в главных ролях. Премию SAG Awards могут также получить Майкл Дуглас ("Метод Комински"), Джейн Фонда ("Грэйс и Фрэнки"), Эмма Стоун ("Маньяк"), Антонио Бандерасс ("Гений: Пикассо") и другие.

Полный список номинантов:

Лучшая мужская роль:

Кристиан Бэйл — "Власть"

Вигго Мортенсен — "Зелёная книга"

Рами Малек — "Богемская рапсодия"

Джон Дэвид Вашингтон — "Чёрный клановец"

Брэдли Купер — "Звезда родилась"

Лучшая женская роль:

Леди Гага — "Звезда родилась"

Гленн Клоуз — "Жена"

Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"

Оливия Колман — "Фаворитка"

Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"

Лучшая мужская роль второго плана:

Ричард Э. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"

Адам Драйвер — "Чёрный клановец"

Тимоти Шаламэ — "Красивый мальчик"

Сэм Эллиотт — "Звезда родилась"

Махершала Али — "Зелёная книга"

Лучшая женская роль второго плана:

Эми Адамс — "Власть"

Марго Робби — "Две королевы"

Эмили Блант — "Тихое место"

Эмма Стоун — "Фаворитка"

Рэйчел Вайс — "Фаворитка"

Лучший актерский состав:

"Чёрная Пантера"

"Звезда родилась"

"Чёрный клановец"

"Безумно богатые азиаты"

"Богемская рапсодия"

Лучший каскадерский состав:

"Человек-муравей и Оса"

"Мстители: Война бесконечности"

"Баллада Бастера Скраггса"

"Чёрная Пантера"

"Миссия невыполнима: Последствия"

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:

Билл Пуллман — "Грешница"

Антонио Бандерас — "Гений: Пикассо"

Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"

Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Версаче"

Энтони Хопкинс — "Король Лир"

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:

Эмма Стоун — "Маньяк"

Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Версаче"

Эми Адамс — "Острые предметы"

Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"

Патриша Кларксон — "Острые предметы"

Лучшая мужская роль в драматическом сериале:

Джейсон Бэйтман — "Озарк"

Джон Красински — "Джек Райан"

Стерлинг К. Браун — "Это мы"

Боб Оденкёрк — "Лучше звоните Солу"

Джозеф Файнс — "Рассказ служанки"

Лучшая женская роль в драматическом сериале:

Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"

Джулия Гарнер — "Озарк"

Лора Линни — "Озарк"

Робин Райт — "Карточный домик"

Сандра О — "Убивая Еву"

Лучшая мужская роль в комедийном сериале:

Тони Шэлуб — "Удивительная миссия Мэйзел"

Генри Уинклер — "Барри"

Билл Хэйдер — "Барри"

Алан Аркин — "Метод Комински"

Майкл Дуглас — "Метод Комински"

Лучшая женская роль в комедийном сериале:

Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"

Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мэйзел"

Джейн Фонда — "Грэйс и Фрэнки"

Лили Томлин — "Грэйс и Фрэнки"

Элисон Бри — "Блеск"

Лучший актерский состав в драматическом сериале:

"Озарк"

 "Лучше звоните Солу"

"Рассказ служанки"

"Американцы"

"Это мы"

Лучший актерский состав в комедийном сериале:

"Метод Комински"

"Атланта"

"Барри"

"Удивительная миссис Мэйзел"

"Блеск"

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Лучший каскадерский ансамбль в сериале:

"Сорвиголова"

"Мир Дикого Запада"

"Блеск"

"Джек Райан"

"Ходячие мертвецы"

Церемония награждения SAG Awards 2019 пройдет 27 января.

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Оскар, 2019 год, Премия SAG Awards 2019, SAG Awards 2019.
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