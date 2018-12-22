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Netflix готовят продолжение фильма "Всем парням, которых я любила раньше"

Netflix готовят продолжение фильма &quot;Всем парням, которых я любила раньше&quot;
15:54 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: На этой неделе стало известно, что Netflix продлил популярный подростковый фильм "Всем парням, которых я любила раньше".

Несмотря на то, что сервис никогда не публикует рейтинги своих проектов, сиквел картины был ожидаемым – хотя бы потому, что сценарий «Всем парням…» основан на успешной трилогии Дженни Хан, так что исходного материала у сценаристов еще достаточно.

О новости сообщили исполнители главных ролей Лана Кондор и Ной Сентинео в Instagram-аккаунте актрисы с помощью небольшого постановочного видео, которое заканчивается клиффхэнгером – Лана намекает, что кого-то «идеального» на роль Джона Амброуза уже нашли, но имя, конечно же, не раскрывает.

 
 
 
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It’s happening! So excited to announce #ToAllTheBoysSequel is coming soon.... let's do this @ncentineo @jennyhan @toalltheboysnetflix @netflix

Публикация от @ lanacondor

Во второй книге Лара Джин воссоединяется с Джоном Амброузом, когда ее отношения с Питером переживают не лучшие времена. Питер остался другом своей бывшей девушки Женевьевы, хотя их общение создает напряжение в паре Питера и Лары Джин. В результате Лара Джин, Питер и Джон Амброуз образуют любовный треугольник, напоминающий первую книгу и фильм. Джон Амброуз будет играть важную роль во втором фильме о Ларе Джин, поэтому он появился в сцене после титров.

Вторая часть уже отправилась в разработку. К съемкам вернутся Лана Кондор и Ной Сентинео. Дополнительных подробностей об актерском составе, названии будущего фильма и даты начала съемок пока нет.

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Кино, Анонс, Сиквел, Netflix, Всем парням которых я любила раньше.
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