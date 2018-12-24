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Первые кадры: Джордж Клуни в сериале "Уловка-22"

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Первые кадры: Джордж Клуни в сериале &quot;Уловка-22&quot;
09:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры: Премьера сериала "Уловка-22" состоится в 2019 году.

Все, чем радовал поклонников Джордж Клуни в последние два года, – это рекламные ролики кофе Nespresso и фотографии с детьми. Наконец, в сети появились первые кадры его будущего военно-драматического сериала "Уловка-22". Зрители могут увидеть главных героев в исполнении Кристофера Эббота, Кайла Чандлера, Мартина Делани, а также оценить усы Джорджа Клуни.

Мини-сериал поставлен по одноименному роману Джозефа Хеллера. Антивоенную комедию абсурда уже экранизировали в полнометражном фильме 1970 года с Аланом Аркином и Мартином Болсамом в главных ролях. Действие сюжета разворачивается на острове Пианоза в Тирренском море во время Второй Мировой войны. Бомбардировочный полк, в котором служит главный герой Йоссариан со своими сослуживцами, никак не может отлетать свою норму боевых вылетов, потому что их количество увеличивают раз за разом. Йоссариан пытается уйти в отставку и притворяется сумасшедшим. Но благодаря постановлению, которое прозвали "Уловка-22", доказать свое сумасшествие ему будет очень нелегко.

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Помимо исполнения роли второго плана, Джордж Клуни выступил режиссером всех шести эпизодов совместно с Грантом Хесловом и Эллен Керас. За сценарий отвечают Люк Дэвис ("Лев"), Дэвид Мишо ("По волчьим законам"), а также сам автор романа Джозеф Хеллер.

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