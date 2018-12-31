Скачать
Понедельник, 31.12.2018
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
В ЦИК объяснили, как подать документы кандидатам в президенты с ID- паспортом
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва газа
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Коваленко забил лучший гол Шахтера в 2018 году (Видео)
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе
Поздравления с Новым годом 2019: теплые пожелания для родителей в прозе

Для праздничного настроения: лучшие фильмы про Новый год и Рождество (Видео)

Для праздничного настроения: лучшие фильмы про Новый год и Рождество (Видео)
16:48 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Подборка фильмов, которые перед Новым годом помогут почувствовать дух праздников.

Наступила самая сказочная пора в году, когда каждый ждет исполнения желаний и искренне верит в чудеса. Мы собрали лучшие новогодние и рождественские фильмы, которые помогут в полной мере ощутить дух праздника и получить заряд позитивных эмоций на год вперед.

"Один дома"

История о Кэвине, которого родители забыли дома и уехали в рождественское путешествие, является неизменной спутницей рождественских праздников, начиная с 1990 года, когда впервые вышла на экраны. Крису Коламбусу удалось не только с юмором показать сражение Кэвина с "мокрыми бандитами", но и показать, насколько важна поддержка близких.

Маколей Калкин извинился перед всеми грабителями за комедию "Один дома"

"Подарок на Рождество"

История о том, как вечно занятый на работе отец в исполнении Арнольда Шварценеггера пообещал своему сыну в подарок на Рождество особенную игрушку, но, как обычно, отложил все на последний момент. Каждый, кто пытался купить что-то нужное непосредственно перед праздниками, понимает, что выполнить обещание ему будет непросто.

"Пока ты спал"

История о том, что в новогодние праздники могут исполнится все самые заветные желания, правда, не всегда так, как того хочется. Люси работает на станции метро и влюблена в пассажира, который каждое утро проходит мимо нее. В один из предпраздничных дней она спасает незнакомцу жизнь, но тот оказывается в больнице без сознания. Семья по ошибке принимает ее за невесту, и Люси не хочет разубеждать этих милых людей. Ведь она уже успела привязаться к ним, особенно к брату Питера. И пока ничего не подозревающий "жених" спит, его "невеста" уже не верит в прекрасный сон.

"Интуиция"

В один суматошный зимний день, посреди нью-йоркской толпы, Джонатан встретил Сару. Два незнакомых человека в объятом предновогодней лихорадкой городе обнаруживают, что их неодолимо тянет друг к другу. И они решают проверить судьбу: он пишет свой телефон на банкноте, она — в книге. Купюру разменивают, а книгу сдают букинисту. Джонатан и Сара уверены, что скоро увидятся вновь. Но коварная судьба распорядилась по-своему.

Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)

"Отпуск по обмену"

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской "Daily Telegraph", живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет. Они знакомятся друг с другом через интернет и решают на праздники поменяться домами.

"Рождественская история"

Джим Керри озвучил старого и злого Эбенезера Скруджа, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает все, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники.

"Семьянин"

Успешному бизнесмену Джеку судьба преподносит возможность осознать, что для него важнее: жить в роскошной квартире с видом на миллиард долларов, раскатывать на последней модели "Феррари" и при этом оставаться холостяком или работать продавцом автопокрышек у "Большого Эда", покупать одежду в супермаркете и передвигаться по родному пригороду на вместительном и еще не очень старом минивене, но быть мужем и отцом.

"Ноэль"

Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

"Реальная любовь"

Истории нескольких людей, которые, казалось бы, никак не связаны друг с другом, но каждый из которых ищет или пытается удержать настоящую любовь. Романтическая атмосфера фильма сочетается с непередаваемым духом Рождества.

"Старый Новый год"

События в фильме разворачиваются 31 декабря, когда каждый из героев картины готовится к празднику. Предновогодняя суета переплетет жизни нескольких героев: умирающего в больнице пожилого человека, секретарши, решившей осуществить данные себе обещания, продюсера знаменитого новогоднего шоу на Таймс Сквер, человека, который вообще ненавидит этот праздник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Один дома, Рождество, Реальная любовь, Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 31 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Прикольные смс поздравления с годом Желтой земляной Свиньи 2019, открытки
03 Поздравления с Новым годом Свиньи 2019 в прозе: новогодние открытки
04 Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
05 Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в новогоднюю ночь: синоптики рассказали, где ожидать зимнюю сказку
Какой будет погода в новогоднюю ночь: синоптики дали прогноз
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Календарь 2019: выходные и праздничные дни в Украине
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Диетологи назвали напиток, который сжигает лишние килограммы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь