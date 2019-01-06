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Названы номинанты на премию "Золотой глобус-2019"

Названы номинанты на премию &quot;Золотой глобус-2019&quot;
16:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Каждый год в январе Голливуд задерживает дыхание, ведь в Лос-Анджелесе отмечают лучших представителей киноиндустрии.

7 января в США прогремит одно из самых ожидаемых событий года – вручение премий "Золотой глобус 2019". Пока организаторы готовятся к фееричному шоу, в сети уже появился список номинантов на престижную награду. Популярные актеры, режиссеры и продюсеры соревнуются за "Золотой глобус", представляя свои работы.

В 2018 году организаторы подготовили для участников церемонии награждения большой сюрприз – дизайнеры изменили вид статуэтки. Золотой глобус станет меньше и объемнее.

Но некоторые традиции все же остаются неизменными. За месяц до главного события года организаторы обнародовали имена номинантов на "Золотой глобус 2019". Журналисты LifeStyle 24 предлагают список актеров, режиссеров и фильмов, которые могут завоевать престижную награду.

"Золотой глобус 2019": список номинантов

Лучшая драма:

"Черная Пантера";

"Черный клановец";

"Богемская рапсодия";

"Если Бил-стрит могла бы заговорить";

"Звезда родилась".

Лучшая комедия или мюзикл:

"Безумно богатые азиаты";

"Фаворитка";

"Зеленая книга";

"Мэри Поппинс возвращается";

"Власть."

Лучший драматический актер:

Брэдли Купер, "Звезда родилась";

Уильям Дефо, "Ван Гог. На пороге вечности";

Лукас Хеджес, "Стертая личность";

Рами Малек, "Богемская рапсодия";

Джон Дэвид Вашингтон, "Черный клановец".

Лучшая драматическая актриса:

Гленн Клоуз, "Жена";

Леди Гага, "Звезда родилась";

Николь Кидман, "Время возмездия";

Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?";

Розамунд Пайк, "Частная война".

Список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году (Видео)

Лучший актер комедии или мюзикла:

Кристиан Бэйл, "Власть";

Лин-Мануэль Миранда "Мэри Поппинс возвращается";

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга";

Роберт Редфорд, "Старик с пистолетом";

Джон Рейли, "Стэн и Олли".

Лучшая актриса комедии или мюзикла:

Эмили Блант, "Мэри Поппинс возвращается;

Оливия Коулмен, "Фаворитка";

Элси Фишер, "Восьмой класс";

Шарлиз Терон, "Талли";

Констанс Ву, "Безумно богатые азиаты".

Лучший режиссер:

Брэдли Купер, "Звезда родилась";

Альфонсо Куарон, "Рома";

Питер Фаррелли, "Зеленая книга";

Спайк Ли, "Черный клановец";

Адам Маккей, "Власть".

Лучший актер второго плана:

Махершала Али, "Зеленая книга";

Тимоти Шаламе, " Красивый мальчик";

Адам Драйвер, "Черный клановец";

Ричард Грант, "Сможете ли вы меня простить?";

Сэм Рокуэлл, "Власть".

Самые ожидаемые сериалы 2019 года

Лучшая актриса второго плана:

Эми Адамс, "Власть";

Клер Фой, "Человек на Луне";

Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить";

Эмма Стоун, "Фаворитка";

Рэйчел Вайс, "Фаворитка".

Лучший сценарий фильма:

Альфонсо Куарон, "Рома";

Дебора Дэвис и Тони Макнамара, "Фаворитка";

Барри Дженкинс, "Если Билл-стрит могла бы заговорить";

Адам Маккей, "Власть";

Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга".

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Кино, Золотой глобус, Золотой глобус 2019, Премия Золотой глобус-2019.
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