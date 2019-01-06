Названы номинанты на премию "Золотой глобус-2019"

7 января в США прогремит одно из самых ожидаемых событий года – вручение премий "Золотой глобус 2019". Пока организаторы готовятся к фееричному шоу, в сети уже появился список номинантов на престижную награду. Популярные актеры, режиссеры и продюсеры соревнуются за "Золотой глобус", представляя свои работы.
В 2018 году организаторы подготовили для участников церемонии награждения большой сюрприз – дизайнеры изменили вид статуэтки. Золотой глобус станет меньше и объемнее.
Но некоторые традиции все же остаются неизменными. За месяц до главного события года организаторы обнародовали имена номинантов на "Золотой глобус 2019". Журналисты LifeStyle 24 предлагают список актеров, режиссеров и фильмов, которые могут завоевать престижную награду.
"Золотой глобус 2019": список номинантов
Лучшая драма:
"Черная Пантера";
"Черный клановец";
"Богемская рапсодия";
"Если Бил-стрит могла бы заговорить";
"Звезда родилась".
Лучшая комедия или мюзикл:
"Безумно богатые азиаты";
"Фаворитка";
"Зеленая книга";
"Мэри Поппинс возвращается";
"Власть."
Лучший драматический актер:
Брэдли Купер, "Звезда родилась";
Уильям Дефо, "Ван Гог. На пороге вечности";
Лукас Хеджес, "Стертая личность";
Рами Малек, "Богемская рапсодия";
Джон Дэвид Вашингтон, "Черный клановец".
Лучшая драматическая актриса:
Гленн Клоуз, "Жена";
Леди Гага, "Звезда родилась";
Николь Кидман, "Время возмездия";
Мелисса Маккарти, "Сможете ли вы меня простить?";
Розамунд Пайк, "Частная война".
Лучший актер комедии или мюзикла:
Кристиан Бэйл, "Власть";
Лин-Мануэль Миранда "Мэри Поппинс возвращается";
Вигго Мортенсен, "Зеленая книга";
Роберт Редфорд, "Старик с пистолетом";
Джон Рейли, "Стэн и Олли".
Лучшая актриса комедии или мюзикла:
Эмили Блант, "Мэри Поппинс возвращается;
Оливия Коулмен, "Фаворитка";
Элси Фишер, "Восьмой класс";
Шарлиз Терон, "Талли";
Констанс Ву, "Безумно богатые азиаты".
Лучший режиссер:
Брэдли Купер, "Звезда родилась";
Альфонсо Куарон, "Рома";
Питер Фаррелли, "Зеленая книга";
Спайк Ли, "Черный клановец";
Адам Маккей, "Власть".
Лучший актер второго плана:
Махершала Али, "Зеленая книга";
Тимоти Шаламе, " Красивый мальчик";
Адам Драйвер, "Черный клановец";
Ричард Грант, "Сможете ли вы меня простить?";
Сэм Рокуэлл, "Власть".
Лучшая актриса второго плана:
Эми Адамс, "Власть";
Клер Фой, "Человек на Луне";
Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить";
Эмма Стоун, "Фаворитка";
Рэйчел Вайс, "Фаворитка".
Лучший сценарий фильма:
Альфонсо Куарон, "Рома";
Дебора Дэвис и Тони Макнамара, "Фаворитка";
Барри Дженкинс, "Если Билл-стрит могла бы заговорить";
Адам Маккей, "Власть";
Питер Фарелли, Ник Валелонга, Брайан Карри, "Зеленая книга".