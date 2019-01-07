Человек-паук получил "Золотой глобус"

Новости культуры: На 76-ом "Золотом глобусе" назвали лучший мультфильм

Победителем 76 кинопремии "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм" стала лента "Человек-паук: Через вселенные".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Фильм продолжает классическую историю знаментиого героя комиксов "Marvel" Майлза Моралеса. Впервые он появился в популярной культуре 1962 года. В двухтысячных была снята кинотрилогия о Человеке-пауке, три ленты которой вышли в 2002, 2004 и 2007 годах. Предполагается, что "Человек-паук: Через вселенные" может стать первым фильмом новой трилогии.

"Золотой глобус" традиционно открывает сезон самых престижных американских кинопремий, который завершится в феврале вручением "Оскара". Особенностью "Глобуса" является то, что он вручается за достижения как в кинематографе, так и на телевидении. В этом году к ней впервые прилагается специальная награда "За выдающийся вклад в телевидение".

Премия была основана в 1944 году Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Она присуждается по результатам голосования аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.