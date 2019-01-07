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Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером по версии кинопремии "Золотой Глобус"

Альфонсо Куарон стал лучшим режиссером по версии кинопремии &quot;Золотой Глобус&quot;
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости культуры: "Золотой глобус" объявил имя лучшего режиссера.

Лучшим режиссером по версии кинопремии "Золотой глобус" стал мексиканец Альфонсо Куарон. Он получил награду за ленту "Рим", также выигравшей в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Это уже не первая награда 57-летнего мексиканского режиссера. В прошлом году его фильм "Рим" получил главный фестивальный приз Венецианского кинофестиваля - "Золотой лев". Кураон также является лауреатом премии "Оскар" 2013 года в номинациях "Лучшая режиссерская работа" и "Лучший монтаж" за фильм "Гравитация". В 2001 году он уже получал премию Венецианского кинофестиваля за сценарий фильма "И твою маму тоже".

Черно-белый фильм "Рим" рассказывает историю обычной семьи в Мехико в начале 1970-х годов и судьбе героев во время студенческих восстаний, жестоко подавленных властями.

"Золотой глобус" за лучший сценарий в этом году выиграли Питер Фаррели, Ник Валлелонга, Брайан Карри за фильм "Зеленая книга". Этот фильм также выиграл премию "Лучший актер второго плана". Им стал Махершала Али, который сыграл в картине известного афроамериканского джазового пианиста Дона Ширли.

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Золотой глобус, Режиссер, Альфонсо Куарон.
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