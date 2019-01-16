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Джеймс МакЭвой сыграл множество разных личностей в "Стекле"

Джеймс МакЭвой сыграл множество разных личностей в &quot;Стекле&quot;
13:32 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: В фильме М. Найта Шьямалана "Сплит" Джеймс МакЭвой сыграл удивительного героя с множественным расстройством личности.

Зрители видели в его исполнении не только жуткого Зверя, но и 9-летнего мальчика, пожилую даму и многих других. Однако в грядущем "Стекле" МакЭвой удивит нас еще больше, ему предстоит изобразить на экране 20 разных персонажей.

"Если вы помните, в компьютере Кевина в "Сплите" был список из 23 его личностей, не считая Зверя. В "Стекле" мы раскрыли их все, все 24. Кто они такие и что их ждет. Думаю, что 20 из них вы точно увидите в фильме", – заявил М. Найт Шьямалан. 

Что из этого выйдет, узнаем уже в этот четверг – "Стекло" стартует в кино с 17 января. А пока можно посмотреть, как Джеймс МакЭвой пытается угадать 23 личности своего героя: 

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Режиссер предупредил, что готовит глубокое погружение в мир каждого из 20 "невидимок", живущих в теле героя Джеймса МакЭвоя. Также центральными персонажами станут постаревший супергерой Дэвид Данн (Брюс Уиллис) и "хрупкий" злодей Элайджа Прайс (он же мистер Стекло) в исполнении Сэмюэля Л. Джексона из ленты 2000 года "Неуязвимый". Неординарная троица окажется в психиатрической больнице строгого режима под чутким присмотром доктора Элли Штапель (Сара Полсон). 

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Кино, Знаменитости, Стекло, Джеймс МакЭвой, Смотреть.
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