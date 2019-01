Джеймс МакЭвой сыграл множество разных личностей в "Стекле"

Зрители видели в его исполнении не только жуткого Зверя, но и 9-летнего мальчика, пожилую даму и многих других. Однако в грядущем "Стекле" МакЭвой удивит нас еще больше, ему предстоит изобразить на экране 20 разных персонажей.

"Если вы помните, в компьютере Кевина в "Сплите" был список из 23 его личностей, не считая Зверя. В "Стекле" мы раскрыли их все, все 24. Кто они такие и что их ждет. Думаю, что 20 из них вы точно увидите в фильме", – заявил М. Найт Шьямалан.

Что из этого выйдет, узнаем уже в этот четверг – "Стекло" стартует в кино с 17 января. А пока можно посмотреть, как Джеймс МакЭвой пытается угадать 23 личности своего героя:

POP QUIZ! James McAvoy's character in @GlassMovie has 23 personalities. Let's see how many he can name... pic.twitter.com/DR0QGqBrpR

— Good Morning America (@GMA) 14 января 2019 г.