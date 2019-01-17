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Вышел новый трейлер фантастического фильма "Высшее общество"

Вышел новый трейлер фантастического фильма &quot;Высшее общество&quot;
10:53 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры: Главную роль в фильме с весьма необычным сюжетом сыграли Роберт Паттинсон и Жюльет Бинош.

В сети появился полноценный трейлер фантастической драмы "Высшее общество", англоязычного дебюта француженки Клер Дени. 

Действие разворачивается на борту космического корабля, на чей экипаж возложена опасная миссия – приблизиться к Черной дыре. Все участники экспедиции – особо опасные преступники, которые отправились бороздить инопланетные просторы ради амнистии. На самом же деле пассажиры, сами того не зная, участвуют в странных медицинских экспериментах. Без ведома Монте (Роберт Паттинсон) его сперматозоиды вживляют в другую участницу полета, и на свет появляется девочка, которая изменит жизнь главного героя. 

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Премьера "Высшего общества" состоялась осенью на фестивале в Торонто, проект вызвал шквал восторженных отзывов критиков. В российский прокат фильм выйдет 11 апреля.

Как сообщалось ранее, 45-летняя Кейт Бекинсейл вновь возьмется за оружие – уже не в "Другом мире", а в грядущем сериале "Вдова". Стриминговый сервис Amazon представил дебютный трейлер одного из своих самых амбициозных проектов. По словам создателей, зрителей ждет жесткий триллер, в котором главной героине придется найти ответы на множество загадок, выжить в опасных джунглях Конго и понять, не сходит ли она с ума.

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