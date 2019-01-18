Эпичные сцены фильма "Гарри Поттер" преобразуют в картины

Новости культуры: Лучшие сцены с участием главных героев фильма "Гарри Поттер" в скором времени превратят в картины.

Истинные фанаты известного фильма смогут украсить стены своего дома живописными, в буквальном смысле, сценами из поттерианы. СМИ сообщает, что брендовая кинокомпания Universal Studios объединилась с компанией Classic Stills. Компания Classic Stills занимается выпуском артов, постеров и фотографий из сериалов и фильмов, В ближайшее время они создадут лимитированую линейку плакатов со сценами из первого фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Сообщается также, что линейка плакатов, которая выйдет в первую очередь, станет началом серии постеров. Создатели планируют включить в данный проект все сцены из фильма, которые выберут поклонники поттерианы. Последние смогут выбрать те кадры, которые им больше всего полюбились.

Заметим, что компания Classic Stills занимается выпуском действительно стоящих картин. Лимитированная коллекция будет выполнена вручную, а также их качественных ресурсов. По этому и цена одной такой картины будет становить между 160 до 500 долларов.

Напомним ранее, что в сети появился яркий трейлер сериала "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом.

Канал TBS представил первый официальный трейлер будущего сериала "Чудотворцы". На экране к Дэниелу Рэдклиффу присоединились Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан. Автор проекта - Саймон Рич ("Мужчина ищет женщину"). Отметим, что Бушеми играет Бога, который не знает, что такое тайфун, устал от людей, хочет разрушить Землю и открыть ресторан, а Редклифф - ангел по имени Крейг, который пытается переубедить своего босса и спасти человечество. Кроме того, Крэйг и его напарница по департаменту молитв поспорили с Богом, что смогут сотворить невероятное чудо - помочь двум смертным людям влюбиться друг в друга. Премьера сериала "Чудотворцы" состоится 12 февраля на канале TBS.