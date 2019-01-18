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Эпичные сцены фильма "Гарри Поттер" преобразуют в картины

Эпичные сцены фильма &quot;Гарри Поттер&quot; преобразуют в картины
16:37 Сегодня Телеграф Фото из открытых источников

Новости культуры: Лучшие сцены с участием главных героев фильма "Гарри Поттер" в скором времени превратят в картины.

Истинные фанаты известного фильма смогут украсить стены своего дома живописными, в буквальном смысле, сценами из поттерианы. СМИ сообщает, что брендовая кинокомпания Universal Studios объединилась с компанией Classic Stills. Компания Classic Stills занимается выпуском артов, постеров и фотографий из сериалов и фильмов, В ближайшее время они создадут лимитированую линейку плакатов со сценами из первого фильма "Гарри Поттер и философский камень".

Сообщается также, что линейка плакатов, которая выйдет в первую очередь, станет началом серии постеров. Создатели планируют включить в данный проект все сцены из фильма, которые выберут поклонники поттерианы. Последние смогут выбрать те кадры, которые им больше всего полюбились.

Голливудские актеры в первой роли и в фильме 2018 года (Фото)

Заметим, что компания Classic Stills занимается выпуском действительно стоящих картин. Лимитированная коллекция будет выполнена вручную, а также их качественных ресурсов. По этому и цена одной такой картины будет становить между 160 до 500 долларов.

Напомним ранее, что в сети появился яркий трейлер сериала "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом.

Канал TBS представил первый официальный трейлер будущего сериала "Чудотворцы". На экране к Дэниелу Рэдклиффу присоединились Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан. Автор проекта - Саймон Рич ("Мужчина ищет женщину"). Отметим, что Бушеми играет Бога, который не знает, что такое тайфун, устал от людей, хочет разрушить Землю и открыть ресторан, а Редклифф - ангел по имени Крейг, который пытается переубедить своего босса и спасти человечество. Кроме того, Крэйг и его напарница по департаменту молитв поспорили с Богом, что смогут сотворить невероятное чудо - помочь двум смертным людям влюбиться друг в друга. Премьера сериала "Чудотворцы" состоится 12 февраля на канале TBS.

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Гарри Поттер, Картины, Постеры, Universal Studios, Classic Stills.
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