Вышел очередной трейлер от Netflix "Птица высокого полета" (Видео)

В главных ролях снимались Андре Холланд, Зази Битц, Закари Куинто, Кайл Маклахлен, Мелвин Грегг и другие. По сюжету баскетбол в США переживает сложные времена и массовые увольнения. Спортивный агент Рэй Берк (Андре Холланд) понимает, что его работа и карьера под угрозой, и решается на отчаянный шаг, который может навсегда изменить правила игры. Премьера картины состоится на Netflix 8 февраля 2019 года.