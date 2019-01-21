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Понедельник, 21.01.2019

Вышел очередной трейлер от Netflix "Птица высокого полета" (Видео)

В главных ролях снимались Андре Холланд, Зази Битц, Закари Куинто, Кайл Маклахлен, Мелвин Грегг и другие. По сюжету баскетбол в США переживает сложные времена и массовые увольнения. Спортивный агент Рэй Берк (Андре Холланд) понимает, что его работа и карьера под угрозой, и решается на отчаянный шаг, который может навсегда изменить правила игры. Премьера картины состоится на Netflix 8 февраля 2019 года.
112.ua
Фото из открытых источников
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Кино, Фильм, Трейлер, Стивен Содерберг, Netflix, Птица высокого полета.
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