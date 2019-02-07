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В сети показали первые кадры 8 сезона сериала &quot;Игра престолов&quot;
В сети показали первые кадры 8 сезона сериала "Игра престолов"

В сети показали первые кадры 8 сезона сериала "Игра престолов"

Смотрите фото (5)
В сети показали первые кадры 8 сезона сериала &quot;Игра престолов&quot;
14:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости культуры: Уже через три недели показали первые фото из новых эпизодов, которые будут представлены весной 2019 года.

Первые официальные снимки после съемок восьмого сезона культового сериала "Игра престолов" (Game of Thrones), премьера которого состоится уже этой весной. На фотографиях предстали любимые герои, роли которых исполняли Кит Харингтон, Лена Хиди, Мэйси Уильямс и другие.

В середине января телеканал HBO опубликовал первый официальный тизер к восьмому сезону самого ожидаемого сериала "Игра престолов" (Game of Thrones). 

Страшная правда о съемках в сериале "Игры престолов"

Официальные кадры представители HBO опубликовали на сайте накануне. Больше чем 10 фотографий покажут, какими предстанут любимые герои в новом восьмом сезоне, который станет финальным в культовой ленте. На каждом из снимков отдельный персонаж изображен в одиночестве, полностью передавая свою энергетику.

Напомним, После окончания съемок многие актеры забирают себе памятные вещи, сувениры или реквизит, напоминающий о сыгранном персонаже, а Кит Харингтон решил не мелочиться и забрал со съемочной площадки статую своего героя Джона Сноу.

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