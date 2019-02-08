"Круты 1918": сюжет и трейлер фильма (Видео)

Новости культуры: Сюжет и трейлер исторического должен был выйти на большие экраны 6 декабря 2018 года в День Вооруженных сил Украины.

После событий 101-летней давности боев под селом Круты, что на Черниговщине, в Украине презентуют долгожданную киноленту "Круты 1918". Фильм должен был выйти на большие экраны 6 декабря 2018 года в День Вооруженных сил Украины, однако дата проката была перенесена на сегодня, 7 февраля 2019 года.

Исторический экшн "Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева рассказывает о событиях более чем 100-летней давности. Как известно, реальный бой под селом Круты в Нежинском районе Черниговской области состоялся в конце января 1918 года. Тогда же в течение 5 часов в неравном бою соревновались киевские курсанты и казаки "Свободного казачества", и большевики Красной гвардии под руководством эсера Михаила Муравьева.

Бой под Крутами стал важным звеном развития событий Украинской революции, ведь в основном украинское студенчество смогло задержать врага за 130 километров от Киева. Именно в это время украинская делегация заключала Брестский мирный договор, который спас украинскую государственность. В историческом украинском фильме "Круты 1918" рассказывается именно об этих событиях, но на фоне жестокого кратковременного боя возникает настоящий любовный треугольник – в молодую девушку Софию влюбляются 2 брата, которые борются за ее сердце.

Сыновья генерала Андрей и Алексей Савицкие не только не могут "поделить" любовь своей жизни, но и волнительно готовятся к защите железнодорожной станции Круты, через которую в направлении столицы должны пройти большевики.

Фильм "Круты 1918" стал первым полнометражным фильм о легендарном бою студентов с большевиками. В нем сыграли такие талантливые украинские актеры, как Евгений Ламах, Надежда Коверская, Андрей Фединчик, Алексей Тритенко, Александр Пискунов, Дмитрий Ступка, Остап Ступка, Наталья Васько, Роман Ясиновский и другие. В съемках фильма также приняли участие реальные украинские нацгвардейцы.

Автор и сценарист украинской ленты Константин Коновалов вынашивал идею создания фильма около 10 лет – так его поразила храбрость юнкеров. История Героев Крут особенно тронула еще в студенческие годы актера и министра культуры Евгения Нищука. Ранее он отмечал, что очень ожидал премьеру картины, ведь тогда таким образом сбудется его мечта. Для создания фильма отечественное Госкино выделило 26 миллионов гривен, а общая стоимость производства составила 52 миллиона.