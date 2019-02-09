Культовые фильмы о силе женской красоты Каждая женщина по-своему уникальна, красива, неповторима. Можно бесконечно ею любоваться, ценить ее, восхищаться и вдохновляться ею. Пожалуй, именно с этой целью режиссеры нередко берут в руки камеру и снимают фильмы именно о женщинах и женской красоте.