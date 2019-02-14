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Американская актриса Эль Фаннинг сыграет роль Екатерины II

Американская актриса Эль Фаннинг сыграет роль Екатерины II
19:07 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Телеграф

Новости культуры: Специально для тех, кто пришел в восторг от "Фаворитки" Йоргоса Лантимоса, стрим-сервис Hulu запускает в производство костюмированный комедийный сериал "Великая".

Новое шоу будет посвящено российской императрице Екатерине II. Известнейшую представительницу дома Романовых сыграет Эль Фаннинг.

Компанию Фаннинг составит Николас Холт – видимо, сказался опыт работы в "Фаворитке". Кстати, пять лет назад актеры уже снимались вместе в фантастической драме "Молодежь".

По задумке создателей, среди которых есть и Тони МакНамара, сценарист пресловутой "Фаворитки", Екатерина Великая отправится в захватывающее путешествие по России середины 18 века. Продюсеры подчеркивают, что проект будем комичным и "антиисторическим". Режиссером пилотного эпизода выступит Мэтт Шекман, известный по сериалам "Игра престолов", "Миллиарды" и "Фарго".

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Примечательно, что в конце 2018 другой канал, HBO, приступил к съемкам собственного мини-сериала о Екатерине II. Его сюжет основан на реальных исторических событиях, а главную роль исполняет 73-летняя звезда "Королевы" Хелен Миррен.

Добавим, что в этом году зрители увидят Эль Фаннинг в двух картинах – музыкальной драме "За мечтой" и экранизации проникновенного романа Дженнифер Нивен "Все радостные места". Премьера "Великой" же состоится в 2020 году.

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Сериал, Николас Холт, Великая, Эль Фаннинг, Екатеринеа II.
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