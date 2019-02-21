Сериал "Академия Амбрелла" с Эллен Пэйдж продлят на 2 сезон (Видео)

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11:01 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости культуры: Пока обсуждение идей для второго сезона в самом разгаре, Блэкман признает, что у создателей большие планы на сериал.

Сериал по комиксам музыканта Джерарда Уэя лишь недавно вышел на стриминговой платформе Netflix, но, как и в случае с другими сериалами, создатели уже обдумывают идеи для второго сезона. В беседе с изданием Collider шоураннер проекта рассказал, что благодаря успеху первого сезона и имеющемуся материалу у него есть возможность посвятить шоу несколько лет.

По словам Стива Блэкмана, они с Джерардом уже начали обсуждать, каким будет второй сезон шоу, потому что финал заключительного эпизода получился отличным от концовки первого тома комиксов и оставил зрителей заинтригованными. "Мы хотели дать им шокирующую концовку, из-за которой они могли бы воскликнуть: "О, боже, теперь мне придется ждать продолжения?!" Да, придется проявить терпение. Я изменил финал, поскольку надеялся на второй сезон. Мне хотелось остановиться на клиффхэнгере, достойном Netflix, чтобы зрителям хотелось вернуться к этой истории", – рассказал шоураннер "Академии Амбрелла". 

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"Я знаю, что в сознании Джерарда еще как минимум восемь томов. Не уверен, что они могли бы вылиться в восемь сезонов шоу, но было бы здорово, снимать сериал в течение еще четырех-пяти лет", – сказал шоураннер. Исполнится ли желание Стива Блэкмана и Джерарда Уэя, покажут время и рейтинги шоу, а пока поклонники могут оценить первый сезон "Академии Амбрелла".

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Кино, Трейлер, Сериалы, Смотреть, Академия Амбрелла.
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