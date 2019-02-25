"Первый человек на Луне" получил Оскар за лучшие визуальные эффекты

Новости культуры: "Первый человек на Луне" получил единственную статуэтку за визуальные эффекты.

Американская биографическая драма "Первый человек на Луне", рассказывающая о жизни астронавта Нила Армстронга, получила премию Американской киноакадемии в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Лента неожиданно обошла фаворита "Соло: Звездные войны. Истории", а также фильмы "Мстители: Война Бесконечности", "Первому игроку приготовиться" и "Кристофер Робин"

Это первая и единственная статуэтка фильма "Первый человек на Луне" из четырех номинаций, где он был выдвинут. В категориях "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" его обошла "Богемная рапсодия", а в номинации "Лучшая работа художника-постановщика" - экранизация марвеловского комикса "Черная пантера".