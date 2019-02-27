Джон Красински вернет Эмили Блант в сиквел "Тихого места"

Новости культуры: Премьера "Тихого места 2" запланирована на 15 мая 2020 года.

Красински в кадре не появится, ведь его герой погиб в первой части.

Американский режиссер и актер Джон Красински станет постановщиком сиквела уже нашумевшего фильма "Тихое место", сообщает Deadline.

Правда, ранее сообщалось, что к работе в фильме не вернется Эмили Блант, но теперь стало известно, что в сиквеле снимется и Блант. А вот Красински в кадре не появится: его персонаж погиб.

Кроме этого, вернутся и юные актеры Милли Симмондс и Ноа Джуп, сыгравшие детей. А это значит, что центром сюжета снова станет семья Эбботтов, только добавится третье дитя.

Как сообщалось ранее, 18 июля на экраны выходит "Король Лев", ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании. А теперь в Сети появился новый тизер "Король Льва".