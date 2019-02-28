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Вышел новый трейлер "Людей Икс: Темный Феникс" (Видео)

Вышел новый трейлер "Людей Икс: Темный Феникс" (Видео)
09:51 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Создатели проекта обещают, что "Темный Феникс" станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги.

Смерть Мистик / Рэйвен в исполнении Дженнифер Лоуренс в грядущем "Темном фениксе" и так была, в общем-то, секретом Полишинеля, но создатели фильма пошли на беспрецедентный шаг – просто так взяли и показали гибель одной из главных героинь франшизы в новом трейлере.

Продюсер и режиссер "Темного феникса" Саймон Кинберг объяснил решение показать смерть Мистик в самом начале нового трейлера просто – это, дескать, было сделано, чтобы показать, что "Темный феникс" не похож на остальные фильмы о Людях Икс. "Это фильм, где происходят шокирующие вещи, тяжелые, драматичные вещи. Никто не сваливается с крыши небоскреба, только чтобы подняться, отряхнуться и пойти дальше по своим делам. В этом фильме есть реалистичность, есть последствия. Также мы должны были показать, что Джин/Темный феникс – вполне реальная угроза абсолютно всем, включая Людей Икс". 

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Официально с Джеймсом МакЭвоем, Майклом Фассбендером, Дженнифер Лоуренс и другими звездами "Людей Икс" – а также с франшизой в целом, поскольку теперь права на мутантов вернутся к Marvel – будем с 6 июня, когда "Темный феникс" стартует в кинотеатрах.

Напомним, 18 июля на экраны выходит "Король Лев", ремейк мультфильма 1994 года. И проект уже установил новый рекорд! Как сообщили на официальной странице Walt Disney в Twitter, за первые сутки официальные трейлер набрал более 224 миллионов просмотров и стал самым просматриваемым роликом кинокомпании. А теперь в Сети появился новый тизер "Король Льва".

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Фильмы, Трейлер, Люди Икс, Тизер, Смотреть, "Темный Феникс".
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