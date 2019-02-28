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Стало известно, когда выйдет фильм о Queen и Адаме Ламберте (Видео)

Стало известно, когда выйдет фильм о Queen и Адаме Ламберте (Видео)
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: В двухчасовую ленту войдут редкие концертные кадры и съемки за кулисами.

Американский певец Адам Ламберт анонсировал выход нового фильма о группе Queen после выступления на Оскаре-2019. В кинокартине покажут его сотрудничество с легендарными исполнителями и моменты, которые никогда раньше не видели поклонники их творчества.

Лента, которая выйдет на телеканале АВС 29 апреля будет иметь название "Шоу должно продолжаться – история Queen и Адама Ламберта" (The Show Must Go On – The Queen + Adam Lambert Story). О ее выходе рассказал певец Адам Ламберт после феерического открытия нынешней церемонии Оскар-2019 вместе с участниками группы. Об этом певец сообщил на своей странице в Twitter.  

Документальный фильм продлится около двух часов. За это время зрители смогу увидеть историю группы Queen, начиная с 2009 года, а именно после первого выступления Адама Ламберта с Брайаном Мейем и Роджером Тейлором, исполняя песню We Are the Champions. Их совместный выход на сцену состоялся на телепроекте American Idol, когда участники группы Queen пригласили певца в команду в качестве солиста. 

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Как сообщает издание Louder, в фильме покажут кадры из-за кулис и редкие моменты с концертов. Специально для киноленты режиссеры сняли интервью со всеми участниками группы, с родителями Адама Ламберта и продюсером American Idol Саймоном Ковеллом. Не обошли стороной и Рами Малека, который исполнил роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемная рапсодия" и Тейлора Хокинса.

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