Фильмы, которые обязательно должны посмотреть фанаты "Хатико" Как можно не любить животных. Они радуют и поднимают настроение. Но иногда эти пушистые любимчики могут вызвать слезы, особенно, когда совершают какой-нибудь подвиг на наших голубых экранах. Например, основанный на реальных событиях фильм "Хатико" режиссера Лассе Халльстрём. Этот пес показал преданность до самой смерти – эта картина может растрогать даже самого черствого человека. Предлагаем подборку фильмов о животных, которые заставят испытать сильные эмоции.