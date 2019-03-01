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Фильмы, которые обязательно должны посмотреть фанаты "Хатико"
Как можно не любить животных. Они радуют и поднимают настроение. Но иногда эти пушистые любимчики могут вызвать слезы, особенно, когда совершают какой-нибудь подвиг на наших голубых экранах. Например, основанный на реальных событиях фильм "Хатико" режиссера Лассе Халльстрём. Этот пес показал преданность до самой смерти – эта картина может растрогать даже самого черствого человека. Предлагаем подборку фильмов о животных, которые заставят испытать сильные эмоции.
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