"Игра престолов": вышел официальный трейлер 8 сезона (Видео)

Новости культуры: Телеканал HBO выпустил первый официальный трейлер 8 сезона "Игры престолов" во время активной промо-кампании.

Двух-минутный ролик будущих событий в сериале опубликовали сегодня, 5 марта, на официальной странице сериала на YouTube,

Трейлер уже успели посмотреть больше 450 тысяч человек через час после добавления ролика.

Новый сезон подарит нам 6 незабываемых эпизодов, в которых мы узнаем, как закончится борьба за Железный трон и война с Королем Ночи. Актеры сериала неоднократно говорили о шокирующих поворотах сюжета и, судя по трейлеру, они не соврали.

Премьера сериала состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года.