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"Игра престолов": вышел официальный трейлер 8 сезона (Видео)

"Игра престолов": вышел официальный трейлер 8 сезона (Видео)
20:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры: Телеканал HBO выпустил первый официальный трейлер 8 сезона "Игры престолов" во время активной промо-кампании.

Двух-минутный ролик будущих событий в сериале опубликовали сегодня, 5 марта, на официальной странице сериала на YouTube,

Трейлер уже успели посмотреть больше 450 тысяч человек через час после добавления ролика.

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Новый сезон подарит нам 6 незабываемых эпизодов, в которых мы узнаем, как закончится борьба за Железный трон и война с Королем Ночи. Актеры сериала неоднократно говорили о шокирующих поворотах сюжета и, судя по трейлеру, они не соврали.

Премьера сериала состоится на телеканале HBO 14 апреля 2019 года.

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Сериал, HBO, Игра престолов, Трейлер, Промо, Игра престолов 8 сезон.
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