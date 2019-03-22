Творцы "Ходячих мертвецов" заинтриговали фанатов

Новости культуры: Последние серии выйдут на экраны уже скоро, и есть повод думать, что создатели приготовили для зрителей что-то действительно шокирующее.

если поклонникам "Ходячих мертвецов" казалось, что прошлый эпизод девятого сезона был одним из самых жестоких, то они ошибались. Дело в том, что вчера официальный аккаунт сериала в Twitter опубликовал кадр из "Игры престолов", на котором запечатлен Уолдер Фрей в эпизоде "Красная свадьба".

Вероятно, скоро в "Ходячих мертвецах" кровь будет литься рекой. Создатели сериала выложили кадр из "Игры престолов" со словами: "Просто оставим это здесь".

Just going to leave this here pic.twitter.com/8g0Rtdxckc — The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 марта 2019 г.

Ни объяснений, ни обещаний — только намек на очень жестокую сцену в будущих сериях. Напомним, что в эпизоде "Красная свадьба" Уолдер Фрей напал на Старков, гостивших в его доме на свадебном торжестве, и вероломно зарезал как короля, так и его людей. Одной из первых погибла беременная жена Робба Старка, и именно сейчас в "Ходячих мертвецах" ребенка ждет Мишонн.

Разумеется, поклонникам не стоит ждать свадьбы или другого торжества, но это вполне может быть встреча общин, которая закончится схваткой. Возможно, на героев нападут Шепчущиеся во главе с Альфой, и в ходе этого сражения пострадают и погибнут ключевые персонажи шоу. Напомним: в прошлом месяце стало известно, что из сериала уйдет Данай Гурира, и в десятом сезоне больше не появится Мишонн. Теперь остается дождаться выхода следующей серии, чтобы проверить, насколько точными оказались эти предположения.