Творцы "Ходячих мертвецов" заинтриговали фанатов

если поклонникам "Ходячих мертвецов" казалось, что прошлый эпизод девятого сезона был одним из самых жестоких, то они ошибались. Дело в том, что вчера официальный аккаунт сериала в Twitter опубликовал кадр из "Игры престолов", на котором запечатлен Уолдер Фрей в эпизоде "Красная свадьба".

Вероятно, скоро в "Ходячих мертвецах" кровь будет литься рекой. Создатели сериала выложили кадр из "Игры престолов" со словами: "Просто оставим это здесь".

Just going to leave this here pic.twitter.com/8g0Rtdxckc

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 21 марта 2019 г.