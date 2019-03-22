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Творцы "Ходячих мертвецов" заинтриговали фанатов

Творцы "Ходячих мертвецов" заинтриговали фанатов
15:28 Пт, 22 Март 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры: Последние серии выйдут на экраны уже скоро, и есть повод думать, что создатели приготовили для зрителей что-то действительно шокирующее.

если поклонникам "Ходячих мертвецов" казалось, что прошлый эпизод девятого сезона был одним из самых жестоких, то они ошибались. Дело в том, что вчера официальный аккаунт сериала в Twitter опубликовал кадр из "Игры престолов", на котором запечатлен Уолдер Фрей в эпизоде "Красная свадьба".

Вероятно, скоро в "Ходячих мертвецах" кровь будет литься рекой. Создатели сериала выложили кадр из "Игры престолов" со словами: "Просто оставим это здесь". 

Ни объяснений, ни обещаний — только намек на очень жестокую сцену в будущих сериях. Напомним, что в эпизоде "Красная свадьба" Уолдер Фрей напал на Старков, гостивших в его доме на свадебном торжестве, и вероломно зарезал как короля, так и его людей. Одной из первых погибла беременная жена Робба Старка, и именно сейчас в "Ходячих мертвецах" ребенка ждет Мишонн. 

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Разумеется, поклонникам не стоит ждать свадьбы или другого торжества, но это вполне может быть встреча общин, которая закончится схваткой. Возможно, на героев нападут Шепчущиеся во главе с Альфой, и в ходе этого сражения пострадают и погибнут ключевые персонажи шоу. Напомним: в прошлом месяце стало известно, что из сериала уйдет Данай Гурира, и в десятом сезоне больше не появится Мишонн. Теперь остается дождаться выхода следующей серии, чтобы проверить, насколько точными оказались эти предположения.

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