Давайте сравним: современные актеры и их знаменитые ровесники из прошлого века (Фото)

А что если сравнить знаменитостей-ровесников, живших в разных веках? Например, Райану Гослингу сейчас 38. Именно в этом же возрасте Кларк Гейбл сыграл Ретта Батлера из "Унесенных ветром", одну из своих лучших ролей. Аманде Сейфрид недавно исполнилось 33 года, а Мэрилин Монро в этом возрасте снялась в знаменитом фильме "В джазе только девушки". Эта коллекция фотографий — для тех, кому интересно узнать, как известные западные звезды XX века выглядели в том же возрасте, что и их современные ровесники.