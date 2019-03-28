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В Сети появился тизер к фильму "Віддана" (Видео)

В Сети появился тизер к фильму "Віддана" (Видео)
17:18 Сегодня Телеграф по материалам сайтаfilm.ua YouTube

Новости культуры: В основу фильма был взят сюжет книги Софии Андрухович "Феликс Австрия". И уже сегодня можно посмотреть официальный трейлер картины украинского производства.

Нежный, загадочный, увлекающий - так можно описать трейлер, который только-только попал в Сеть и уже доступен киноманам. Первый тизер к фильму "Віддана", по словам создателей проекта, воссоздает стиль первого постера, который был создан художницей Светланой Дорошевой.

Художник по костюмам Леся Патока рассказала, как не легко было справиться с это задачей. Ведь для полного совпадения картины с кадром нужно было правильно подобрать ткань для платьев, найти соответствующий тон и создать копию образов, нарисованных на постере.

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Образ каждой из актрис был продуман и выполнен до мелочей. И даже украшения были сделаны под заказ, а их работу смогут достойно оценить зрители. После просмотра видео нужно признать, что создателям удалось перенести героинь с плаката в кадр.

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Следует отметить, что к самим съемкам фильма "Віддана" приступят в апреле, а закончить работу и выпустить картину в прокат планируют к 2020 году.

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Все по теме:

Фильм, Премьера, Книга, Трейлер, Сюжет, Тизер, Андрухович, Постер, Віддана.
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