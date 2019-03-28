В Сети появился тизер к фильму "Віддана" (Видео)

Нежный, загадочный, увлекающий - так можно описать трейлер, который только-только попал в Сеть и уже доступен киноманам. Первый тизер к фильму "Віддана", по словам создателей проекта, воссоздает стиль первого постера, который был создан художницей Светланой Дорошевой.
Художник по костюмам Леся Патока рассказала, как не легко было справиться с это задачей. Ведь для полного совпадения картины с кадром нужно было правильно подобрать ткань для платьев, найти соответствующий тон и создать копию образов, нарисованных на постере.
Образ каждой из актрис был продуман и выполнен до мелочей. И даже украшения были сделаны под заказ, а их работу смогут достойно оценить зрители. После просмотра видео нужно признать, что создателям удалось перенести героинь с плаката в кадр.
Следует отметить, что к самим съемкам фильма "Віддана" приступят в апреле, а закончить работу и выпустить картину в прокат планируют к 2020 году.