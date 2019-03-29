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Пятница, 29.03.2019

Появился трейлер мультфильма "История игрушек 4" (Видео)

Теперь на канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали новый трейлер предстоящего мультфильма "История игрушек 4". Главный герой ленты – игрушечный ковбой Вуди. Ему предстоит с другом Форки (игрушка, сделанная из вилки и подручных материалов) отправиться в долгое путешествие с препятствиями и приключениями. Режиссеры мультфильма – Джон Лассетер и Джош Кули. Озвучил главного героя голливудский актер Том Хэнкс. Картина выйдет в июне 2019 года.
Фото: Facebook
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Фильмы, Кино, Мультфильмы, Смотреть, История игрушек 4.
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