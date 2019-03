Пахнет расизмом: фильм "Властелин колец" окрестили слишком "белым"

Франшиза завоевала 11 золотых статуэток премии "Оскар", а книги, ставшие основой для фильмов, давно перешли в разряд бессмертной классики. Долгое время скандалы на почве расизма, сексизма и гомофобии обходили трилогию стороной, однако недавно автор книг по "Звёздным войнам" раскритиковал "Властелина колец" за то, что его мир недостаточно фантастичный, зато слишком белый.

Писатель Чак Вендиг, написавший серию книг "Последствия" в обновлённой студией Disney вселенной "Звёздных войн", выразил свое "непопулярное мнение" относительно "Властелина колец". "Я попытался прочесть книги и не смог. Детально прописанный мир - это не сюжет. Книга не должна читаться, как руководство к компьютерной ролевой игре. Избранный герой - избитое клише. Сцена пира слишком затянута. Мир "Властелина колец" слишком белый, слишком гетеросексуальный, слишком переполненный мужчинами и, что иронично, - недостаточно фантастичный", - написал Вендиг.

*loads unpopular opinion shotgun*

Tried to read LOTR a bunch and couldn’t get through it.

Worldbuilding is not plot.

Your book shouldn’t read like an RPG manual but should also make me wish someone made your book into an RPG.

The Chosen One is a tiiiiired narcissistic trope. https://t.co/1oF8tVFuvK

— Chuck Wendig (@ChuckWendig) 26 марта 2019 г.