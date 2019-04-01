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В Британии умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

В Британии умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: Британская актриса Таня Мале скончалась в возрасте 77 лет.

В Британии ушла из жизни известная актриса Таня Мале, которая в 1964 году сыграла роль девушки Джеймса Бонда по имени Тилли Мастерсон в третьем фильме цикла о британском суперагенте "Голдфингер".

Причины смерти пока неизвестны. О смерти киноактрисы сообщили представители франшизы о Джеймсе Бонде в Twitter. 

Нам очень горько слышать о смерти Тани Мале, сыгравшей Тилли Мастерсон в "Голдфингере". В это печальное время наши мысли с ее семьей и друзьями, – говорится в сообщении.

Таня Мале родилась 19 мая 1941 года в британском городе Блэкпул. Она начала работать моделью в возрасте 16 лет в 1957 году. Мале является одной из самых узнаваемых моделей конца 1950-х и начала 1960-х годов. Она также известна благодаря роли девушки Джеймса Бонда в фильме 1964 года "Голдфингер".

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Ее двоюродная сестра Хелен Миррен неоднократно рассказывала, что Таня Мале была действительно преданной и щедрым человеком, поскольку всю жизнь поддерживала свою мать и оплачивала образование своих братьев. Относительно личной жизни, она ни разу не была замужем и не имела детей.

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Джеймс Бонд, Знаменитости, Актриса, Смерть, Альманах-2019, Таня Мале.
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