В Британии умерла звезда фильма о Джеймсе Бонде

В Британии ушла из жизни известная актриса Таня Мале, которая в 1964 году сыграла роль девушки Джеймса Бонда по имени Тилли Мастерсон в третьем фильме цикла о британском суперагенте "Голдфингер".

Причины смерти пока неизвестны. О смерти киноактрисы сообщили представители франшизы о Джеймсе Бонде в Twitter.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7

— James Bond (@007) 31 марта 2019 г.