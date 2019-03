Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер

Мужчина не дожил всего 2 месяца до 90-летия.

Информацию о смерти актера подтвердила его жена Шейла. Сейчас известно, что 89-летний Шейн Риммер умер в пятницу, 29 марта. Причину его смерти пока не разглашают.

The sad news that Shane Rimmer has died has come as a real shock to all of us at Anderson Entertainment and we send our thoughts and condolences to Shane's family and friends.

We'll be celebrating Shane's amazing life and career on Monday's #GerryAndersonPodcast pic.twitter.com/wzNWT9tjR9

— Gerry Anderson MBE (@GerryAndersonTV) 29 марта 2019 г.