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"Теория Большого взрыва": главный вопрос ситкома будет не раскрыт

"Теория Большого взрыва": главный вопрос ситкома будет не раскрыт
21:25 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Финал всеми любимого ситкома "Теория большого взрыва" не за горами.

Всего через полтора месяца поклонники попрощаются с героями, с которыми провели последние двенадцать лет. Пока актёры и зрители готовятся сдерживать слёзы, а сценаристы завершают сюжетные линии, продюсер шоу Стивен Моларо признался в интервью, что создатели так и не дадут ответ на один из самых интригующих вопросов поклонников - как звучит полное имя Пенни?

С тех пор как героиня Кейли Куоко вышла замуж за Леонарда Хофстедтера, многие логично предположили, что Пенни взяла фамилию мужа. Однако зрители посмотрели уже двенадцать сезонов сериала, но так ни разу и не услышали настоящую фамилию героини. По признанию Коуко, услышать её было одним из её главных желаний - наряду с починкой вечно неработающего лифта.

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Однажды создатели пообещали, что поклонники узнают полное имя Пенни, но позже продюсер Стивен Моларо признался, что "чем больше они скрывали её фамилию, тем больше нервничали перед тем, как дать её персонажу". Очевидно, в итоге создатели сошлись во мнении, что теперь Пенни всегда будет Пенни Хофстедтер. Кажется, для сериала "Теория большого взрыва" Пенни - своего рода Доктор Кто, чье имя тоже нельзя было произносить.

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Остаётся надеяться, что в последнем эпизоде создатели хотя бы на минуту починят лифт. Заключительная серия двенадцатого сезона "Теории большого взрыва" выйдет на экраны 16 мая на канале CBS.

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Видео, Теория большого взрыва, Ситком, Финальные серии, Фамилия Пенни.
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