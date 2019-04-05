Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Центризбирком принял все протоколы избирательных округов
Ограничение транзита товаров через территорию РФ: Украина проиграла спор в ВТО
Ограничение транзита товаров: Украина проиграла спор в ВТО
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Шахтер - Динамо: история противостояний в Кубке Украины
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

За кадром "Морбиуса": Джаред Лето опубликовал видео со съемок супергеройского фильма

Смотрите фото (3)
За кадром "Морбиуса": Джаред Лето опубликовал видео со съемок супергеройского фильма
18:46 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры: Съемочный процесс кинокомикса "Морбиус, живой вампир" в самом разгаре.

Зрители уже видели первый интригующий кадр, которым поделился в Instagram-аккаунте Джаред Лето. Тогда у поклонников появилось немало вопросов, связанных с тем, как именно будет выглядеть в фильме главный герой, ведь нижняя часть его лица была прикрыта. На этот раз для фанатов стали доступны снимки в полный рост со съёмок, которые сейчас проходят в Манчестере.

"Потому что никто другой не пойдёт по этому пути… это место теней, где мы делаем то, что должно быть исполнено любой ценой", - подписал снимок Лето. На фото он стоит посреди улицы, пока прохожие быстро проходят мимо, не зная, что рядом с ними стоит вампир. Учитывая отсутствующий и маниакальный взгляд героя Джареда - очевидно, что это кадр из сцены, в которой он уже превратил себя в живого вампира.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Because no one else will walk this path...this place of shadows, where we do what must be done, no matter the cost. #MORBIUS

Публикация от JARED LETO (@jaredleto)

Полцарства за "Мстителей": билеты на сеанс достигают 15 тысяч долларов

Напомним, что "Морбиус, живой вампир" расскажет об учёном, который в ходе неудачного эксперимента превратит себя в кровожадного монстра. В комиксах персонаж актёра является антигероем, который поначалу был врагом Человека-паука и лишь спустя какое-то время встал на путь исправления. Каким будет окончательный образ Джареда Лето в фильме, станет ясно только после премьеры 31 июля 2020 года.

Новый "Терминатор": появились первые кадры с шестой части культового фильма

Неизвестно также, появится ли в этом фильме или последующих действующий Человек-паук в исполнении Тома Холланда, как того хотят фанаты. Прошлый фильм про антигероя Венома от студии Sony получил низкие оценки от критиков, но при этом собрал впечатляющую кассу, поэтому можно надеяться, что "Морбиус, живой вампир" покажет себя в прокате еще лучше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Человек-паук, Джаред Лето, "Venom", Marvel Comics, Морбиус Живой вампир, Видео со съемок.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
03 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
Геращенко потребовала извинений от Зеленского
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Телескоп для темной энергии DESI сделал первый снимок галактики &quot;Водоворот&quot;
Телескоп для темной энергии DESI сделал первый снимок галактики "Водоворот"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь