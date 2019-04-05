За кадром "Морбиуса": Джаред Лето опубликовал видео со съемок супергеройского фильма

Новости культуры: Съемочный процесс кинокомикса "Морбиус, живой вампир" в самом разгаре.

Зрители уже видели первый интригующий кадр, которым поделился в Instagram-аккаунте Джаред Лето. Тогда у поклонников появилось немало вопросов, связанных с тем, как именно будет выглядеть в фильме главный герой, ведь нижняя часть его лица была прикрыта. На этот раз для фанатов стали доступны снимки в полный рост со съёмок, которые сейчас проходят в Манчестере.

"Потому что никто другой не пойдёт по этому пути… это место теней, где мы делаем то, что должно быть исполнено любой ценой", - подписал снимок Лето. На фото он стоит посреди улицы, пока прохожие быстро проходят мимо, не зная, что рядом с ними стоит вампир. Учитывая отсутствующий и маниакальный взгляд героя Джареда - очевидно, что это кадр из сцены, в которой он уже превратил себя в живого вампира.

Напомним, что "Морбиус, живой вампир" расскажет об учёном, который в ходе неудачного эксперимента превратит себя в кровожадного монстра. В комиксах персонаж актёра является антигероем, который поначалу был врагом Человека-паука и лишь спустя какое-то время встал на путь исправления. Каким будет окончательный образ Джареда Лето в фильме, станет ясно только после премьеры 31 июля 2020 года.

Неизвестно также, появится ли в этом фильме или последующих действующий Человек-паук в исполнении Тома Холланда, как того хотят фанаты. Прошлый фильм про антигероя Венома от студии Sony получил низкие оценки от критиков, но при этом собрал впечатляющую кассу, поэтому можно надеяться, что "Морбиус, живой вампир" покажет себя в прокате еще лучше.