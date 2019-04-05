Вот злюка: Мартин Фриман чуть было не лишился роли в "Шерлоке" из-за своего характера

Новости культуры: Если по "Хоббиту" или "Шерлоку" у некоторых зрителей о Мартине Фримане сложилось впечатление как о человеке чрезвычайно добродушном, на деле это далеко не так.

Актер обладает достаточно сложным характером, регулярно позволяет себе резкие и категоричные высказывания, а однажды подобное поведение чуть не стоило ему роли в том самом "Шерлоке", которая сделала его звездой мирового масштаба.

"Шерлок", похоже, неофициально уже "мертв", но вопросы о сериале Мартину по-прежнему задают в интервью. В эфире ток-шоу радио BBC Radio 4 под названием Desert Island Discs актер обсудил сразу две своих значимых роли - Уотсона в "Шерлоке" и Тима Кентербери в британской версии "Офиса", признавшись, что едва не упустил обе из-за своего характера.

Оказывается, Мартину свойственны перепады настроения, и, когда он пребывает в настроении плохом, лучше держаться от него подальше. В 2001 году Фриман в таком вот состоянии заявился на кастинг в "Офис", чтобы попробоваться на роль Гарета Кинана. Прослушивание Мартин, по его словам, откровенно провалил, но продюсеры все-таки сделали ему скидку - и дали второй шанс, предложив попробоваться на роль Тима. Как мы знаем, в итоге именно эта роль обеспечила Фриману первую известность за пределами родной Великобритании.

Похожая ситуация получилась и тогда, когда Фриман пробовался в сериал "Шерлок". "Первое прослушивание прошло, мягко говоря, не очень, - вспомнил актер. - По какой-то причине настроение у меня было плохим, ну и продюсеры, похоже, подумали, что я угрюмый м*дак. Я вообще спокойно отношусь к тому, что я кому-то не нравлюсь, но иногда я могу зайти слишком далеко, и люди думают - "Ну, ему все равно наплевать - и нормально, возьмем тогда кого-нибудь другого"".

К счастью, продюсеры вновь сумели рассмотреть в актере что-то помимо его плохого настроения, назначили Фриману повторное прослушивание - и остальное, как говорится, история.