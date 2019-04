В Великобритании застрелили актера фильма "На игле 2"

Вечером 17 апреля в столице Шотландии Эдинбурге был убит британский актер Брэдли Уэлш. Его застрелили около 20:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) в оживленном районе Вест-Энд. Убийце удалось скрыться. Полиция ищет подозреваемого. Ни мотив, ни детали преступления пока не сообщаются.

Стоит также упомянуть, что "Т2 Трейнспоттинг" (2017) - британский трагикомедийный фильм, снятый Дэнни Бойлом по роману "Порно" Ирвина Уэлша. Он является продолжением фильма "На игле" (1996).

На смерть Брэдли уже отреагировали коллеги актера, в частности, Ирвин Уэлш, автор романа "На игле", по которому был снят одноименный фильм. В своем Twitter он выразил сожаление в связи со смертью боксера.

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. pic.twitter.com/3duKqBxvxO

— Irvine Welsh (@IrvineWelsh) 18 апреля 2019 г.