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В Великобритании застрелили актера фильма "На игле 2"

В Великобритании застрелили актера фильма "На игле 2"
13:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: В Шотландии, Великобритания, жесткого убили киноактера Брэдли Уэлша.

Вечером 17 апреля в столице Шотландии Эдинбурге был убит британский актер Брэдли Уэлш. Его застрелили около 20:00 по местному времени (22:00 по киевскому времени) в оживленном районе Вест-Энд. Убийце удалось скрыться. Полиция ищет подозреваемого. Ни мотив, ни детали преступления пока не сообщаются.

Стоит также упомянуть, что "Т2 Трейнспоттинг" (2017) - британский трагикомедийный фильм, снятый Дэнни Бойлом по роману "Порно" Ирвина Уэлша. Он является продолжением фильма "На игле" (1996).

На смерть Брэдли уже отреагировали коллеги актера, в частности, Ирвин Уэлш, автор романа "На игле", по которому был снят одноименный фильм. В своем Twitter он выразил сожаление в связи со смертью боксера. 

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В молодости у Брэдли были большие проблемы с законом. Он входил в группу футбольных хулиганов и чудом не стал членом одной из преступных организаций. Вырваться из криминального окружения ему помогли занятия боксом. Уэлш даже завоевал титул чемпиона Великобритании в легком весе. Спортивные успехи позволили ему со временем открыть собственный спортзал, в котором могли бесплатно заниматься боксом трудные подростки.

 

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Смерть, Актер, "На игле 2", Альманах, Альманах-2019, Брэдли Уэлш.
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