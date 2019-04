Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"

Майя-Лесия Нэйлор родилась в Великобритании 6 ноября 2002 года. В 2004-и она дебютировала в кино и сыграла роль Джейн в ситкоме "Еще по одной".

Майя-Лесия Нэйлор сыграла в фильмах "Облачный атлас", "Красный код", "Индекс Зеро", а также принимала участие в съемках сериалов "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати".

It is with the deepest sorrow we have to announce that on Sunday 7th April Mya-Lecia Naylor, very sadly, died. Mya-Lecia was hugely talented and a big part of A&J, we will miss her greatly. Our love and thoughts are with all her family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/YhnR7WJSPc

— A&J Management (@aj_management) 17 апреля 2019 г.