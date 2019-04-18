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Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"

Скончалась 16-летняя звезда "Облачного атласа"
10:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости культуры: Британская киноактриса Майя-Лесия Нэйлор (Mya-Lecia Naylor) внезапно скончалась на 17-м году жизни.

Майя-Лесия Нэйлор родилась в Великобритании 6 ноября 2002 года. В 2004-и она дебютировала в кино и сыграла роль Джейн в ситкоме "Еще по одной".

Майя-Лесия Нэйлор сыграла в фильмах "Облачный атлас", "Красный код", "Индекс Зеро", а также принимала участие в съемках сериалов "Красиво жить не запретишь" и "Отель Тати". 

По данным британского таблоида, 16-летняя девушка умерла еще 7 апреля, но о трагедии стало известно только сейчас. В настоящее время причина смерти артистки не сообщается. 

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"С глубокой скорбью мы должны объявить, что в воскресенье, 7 апреля, умерла Майя-Лесия Нейлор. Очень грустно. Майя-Лесия была чрезвычайно талантливой и важной частью A&J, мы очень скорбим. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время", – сообщили агенты.

 

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Все по теме:

Актриса, Смерть, Альманах, Альманах-2019, Майя-Лесия Нэйлор, Mya-Lecia Naylor.
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