Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск

Новости культуры: Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года.

О таком развитии событий поделился соисполнитель поп-короля Джон Бранка, который публично об этом заявил на однойм из недавних событий. Он и двое других членов юридической команды Джексона приняли участие в панельной дискуссии "Суд над СМИ: виноват до невинности" в Институте политики Гарварда. Именно там обсуждался фильм "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне.

"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", - пояснил свою позицию Джон Бранка.

Дэн Рид - режиссер фильма "Покидая Неверленд"

Мужчина добавил, что скандальный фильм снимался втайне от родственников и коллег Майкла Джексона, за что не было подано другой стороны скандала и возможного опровержения информации. Относительно американского телеканала HBO, который снял фильм, то судебный иск против него уже начался в феврале этого года.

Немалый резонанс фильма не прошел без следа. В Лондоне уже снесли скульптуру Майкла Джексона, а компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста. Своеобразный бойкот продолжили создатели мультсериала "Симпсоны" и рэпер Дрейк, а также радиостанции в Канаде и Новой Зеландии.