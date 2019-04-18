Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск

Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск

Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск
16:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Премьера фильма "Покидая Неверленд" в США состоялась еще в конце января 2019 года.

О таком развитии событий поделился соисполнитель поп-короля Джон Бранка, который публично об этом заявил на однойм из недавних событий. Он и двое других членов юридической команды Джексона приняли участие в панельной дискуссии "Суд над СМИ: виноват до невинности" в Институте политики Гарварда. Именно там обсуждался фильм "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне.

"Эти люди придумали эту чертову историю, потому что хотели денег, и мы это так не оставим", - пояснил свою позицию Джон Бранка.

Дэн Рид - режиссер фильма "Покидая Неверленд"

Обнаружены несоответствия в скандальном фильме с жизнью Майкла Джексона

Мужчина добавил, что скандальный фильм снимался втайне от родственников и коллег Майкла Джексона, за что не было подано другой стороны скандала и возможного опровержения информации. Относительно американского телеканала HBO, который снял фильм, то судебный иск против него уже начался в феврале этого года.

"Родители позволили своим детям спать с ним": Барбра Стрейзанд о скандале с Майклом Джексоном

Немалый резонанс фильма не прошел без следа. В Лондоне уже снесли скульптуру Майкла Джексона, а компания ВВС прекратила запускать в эфир своего радио песни легендарного артиста. Своеобразный бойкот продолжили создатели мультсериала "Симпсоны" и рэпер Дрейк, а также радиостанции в Канаде и Новой Зеландии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Майкл Джексон, Дэн Рид, Leaving Neverland, Покидая Неверленд, Иск на режиссера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь